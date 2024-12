Minha Casa Minha Vida: Recife será a 1ª cidade do Nordeste a ter apartamentos com varanda da Construtora Tenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Construtora Tenda traz ao Recife o seu primeiro empreendimento no Nordeste, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, com varanda. O Vista do Golf ficará a 300 metros da Avenida Caxangá, no bairro da Várzea (na região de Brasilit). Ao todo, são 444 apartamentos de 36,8m². O Valor Geral de Vendas (VGV) estimado é de R$ 100 milhões

Com benefícios do programa Minha Casa Minha Vida, os apartamentos são ofertados com e sem varanda, além da cozinha integrada. O condomínio também está estrategicamente conectado à malha urbana e serviços essenciais, como a Universidade Federal de Pernambuco, o Hospital das Clínicas e o Caxangá Golf Club.

A obra deverá gerar aproximadamente 330 empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia local. “Ao integrar habitações populares ao coração da cidade, a Tenda também rompe uma barreira no mercado imobiliário de Recife, onde poucos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida conseguem ser lançados tão próximos ao centro urbano”, explica o Diretor Operacional da Construtora Tenda no Nordeste, Rodrigo Hissa.

O lançamento oficial ocorreu em novembro de 2024 e tem previsão de conclusão em 36 meses.

A proposta da varanda vai além da estética, ampliando as possibilidades de uso e conforto para os moradores. A proximidade com a Avenida Caxangá, segundo a Tenda, também proporciona uma localização estratégica, facilitando o acesso a diversas regiões da capital pernambucana.

A obra deverá gerar aproximadamente 330 empregos diretos e indiretos - DIVULGAÇÃO

Sobre a Tenda

A Tenda (B3: TEND3) é uma das principais construtoras do Brasil e está listada no Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3. Com foco em habitação econômica, atua em dez regiões metropolitanas do Brasil, com empreendimentos voltados para as faixas 1 e 2 do Programa Minha Casa, Minha Vida.