MERCADO IMOBILIÁRIO: as cidades do Brasil com maior demanda de imóveis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No ano de 2024, Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e São Paulo (SP) são as capitais campeãs no Brasil em demanda não atendida na faixa de imóveis padrão econômica (renda familiar de R$ 2 mil a R$ 12 mil), com Fortaleza mostrando um salto significativo da 4ª para a 2ª posição entre março de 2023 e setembro de 2024, conforme mostra a primeira rodada do Índice de Demanda Imobiliária (IDI) Brasil, desenvolvido pelo Ecossistema Sienge, CV CRM e Grupo Prospecta, em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Em um País com déficit habitacional superior a 6,5 milhões de moradias, conhecer as cidades em que a demanda por imóveis é mais promissora é essencial para a tomada de decisões por novos investimentos.

Com abrangência nacional, o estudo inédito analisa a atratividade de 61 cidades brasileiras para imóveis de padrões econômico, médio e alto, com base em indicadores oficiais e dados não autodeclarados e anonimizados de transações reais.

“A primeira rodada do IDI Brasil avalia os resultados dos últimos 12 meses, o que nos permite identificar o que os compradores estão buscando e, consequentemente, mapear tendências e oportunidades. Foi o que observamos em Florianópolis, por exemplo, que entrou no Top 3 do ranking de imóveis de alto padrão”, ressalta Gabriela Torres, Gerente de Inteligência Estratégica do Ecossistema Sienge e responsável pelo IDI Brasil.

RESULTADOS POR PADRÃO

No segmento de médio padrão (renda de R$ 12 mil a R$ 24 mil), Goiânia (GO), São Paulo e Brasília (DF) ocupam as primeiras colocações, enquanto Maceió (AL) apresentou o maior avanço, subindo 39 posições no ranking.

Já no alto padrão (renda superior a R$ 24 mil), São Paulo lidera, acompanhada por Goiânia e Florianópolis (SC), que registrou um notável crescimento, saindo da 9ª para a 3ª posição no período analisado.

Entre as 61 cidades analisadas, as três com maior potencial no mercado de padrão econômico são: Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e São Paulo (SP), da primeira à terceira posição no ranking, respectivamente. A capital paranaense manteve-se estável na 1ª posição, enquanto São Paulo apresentou pequenas variações entre a 2ª e a 3ª colocações, encerrando setembro atrás da capital cearense.

Fortaleza se destacou ao subir da 4ª colocação em março de 2023 para a 2ª no mesmo período do ano seguinte, mantendo-se estável até setembro de 2024. A cidade apresentou melhora em praticamente todos os indicadores que compõem o IDI.

Outra capital que merece destaque é Natal (RN), que saiu da 42ª posição em março de 2023 para a 21ª em setembro de2024. Esse avanço reflete o crescimento nos indicadores de dinâmica econômica – que avaliam o desempenho local considerando emprego, renda e crescimento econômico -, além do aumento na demanda direta e na atratividade de novos lançamentos.

As 10 primeiras colocadas do ranking econômico são:

Curitiba (PR) – nota 0,883

Fortaleza (CE) – nota 0,858

São Paulo (SP) – nota 0,787

Goiânia (GO) – nota 0,744

Aracaju (SE)- nota 0,732

Sorocaba (SP) – nota 0,706

Maceió (AL) – 0,702

Recife (PE) – nota 0, 696

Brasília (DF) – nota 0,670

Londrina (PR) – nota 0,619



Médio padrão | Renda familiar de R$ 12 mil a R$ 24 mil



No segmento de médio padrão, as três cidades com maior destaque são Goiânia (GO), São Paulo (SP) e Brasília (DF), nessa ordem. Goiânia e São Paulo alternaram entre a primeira e a segunda colocação de março de 2023 a março de 2024, mantendo-se estáveis ao longo do restante do período. Brasília mostrou-se a mais consistente, permanecendo na 3ª posição durante quase todo o período analisado.

São Paulo saiu da 5ª posição em junho de 2023 para a 2ª em setembro de 2024. Esse resultado foi impulsionado, principalmente, pelos indicadores de demanda direta – número de contatos de compradores interessados nos imóveis – e pela atratividade de novos lançamentos, refletindo o desempenho de empreendimentos lançados.

Outro destaque foi Maceió (AL), que apresentou o maior avanço no ranking: subiu 39 posições, passando da 49ª colocação em março de 2023 para a 10ª em setembro de 2024. Esse salto foi impulsionado pelo aumento nos indicadores de demanda direta e pela atratividade, tanto de novos empreendimentos quanto de unidades em estoque.

As 10 primeiras colocadas no ranking médio padrão são:

Goiânia (GO) – nota 0,794

São Paulo (SP) – nota 0,790

Brasília (DF) – nota 0,713

Florianópolis (SC) – nota 0,657

Curitiba (PR) – nota 0,656

Salvador (BA) – nota 0,644

Porto Belo (SC) – nota 0,637

Recife (PE) – nota 0,623

Fortaleza (CE) – nota 0,606

Maceió (AL) – nota 0,604



Alto padrão | renda familiar superior a R$ 24 mil



Entre as 61 cidades analisadas, as três com maior potencial no mercado de alto padrão são: São Paulo (SP), Goiânia (GO) e Florianópolis (SC), respectivamente. As capitais apresentaram pouca variação no ranking entre março de 2023 e setembro de 2024, com exceção de Florianópolis, que subiu da 9ª posição em março de 2023 para a 3ª em setembro de 2024. Os principais fatores que contribuíram para esse resultado foram a atratividade da cidade, tanto em relação aos novos quanto aos antigos lançamentos.

As 10 primeiras colocadas do ranking alto padrão, são:

São Paulo (SP) – nota 0,859

Goiânia (GO) – nora 0,807

Florianópolis (SC) – nota 0,748

Brasília (DF) – nota 0,726

Belo Horizonte (MG) – nota 0,713

Balneário Piçarras (SC) – nota 0,689

Fortaleza (CE) – nota 0,673

Salvador (BA) – nota 0,671

Recife (PE) – nota 0,665

Curitiba (PR) – nota 0,651