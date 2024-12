Empresários da construção estão otimistas para 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os empresários da indústria da construção vão terminar 2024 com expectativas positivas para o ano que vem. É o que mostra a Sondagem Indústria da Construção, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), nesta quinta-feira (19).

A pesquisa mostra que, em dezembro, todos os indicadores de expectativa do setor para os próximos meses cresceram. O índice de expectativa de nível de atividade subiu 1,8 ponto, chegando aos 53,8 pontos; o de novos empreendimentos e serviços aumentou 2,1 pontos, também para 53,8 pontos; já o de número de empregados cresceu 0,5 ponto, para 52,5 pontos; enquanto o indicador de expectativa de compras de insumos e matérias-primas atingiu 51,4 pontos, após crescer 0,3 ponto.

“O ano de 2024 foi bastante positivo para a construção. A gente encerra o ano com otimismo, mas com certa cautela, porque existem problemas no horizonte que podem afetar a atividade do setor em 2025 e tirar esse ímpeto tão positivo, como a taxa de juros e a elevação de custos, que os empresários já estão percebendo”, avalia Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.

SONDAGEM DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO

Segundo a Sondagem Indústria da Construção, o índice de intenção de investimento variou apenas 0,1 ponto entre novembro e dezembro. Agora em 45,9 pontos, ele está 8,1 pontos acima da média histórica da série, de 37,8 pontos.

Confiança recua em dezembro

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) da Construção caiu de 53,8 pontos para 51 pontos, o que revela confiança mais modesta por parte dos empresários. Entre novembro e dezembro, o ICEI caiu em todos os segmentos. Segundo a CNI, o resultado do ICEI da Construção de dezembro é resultado da piora da avaliação dos empresários sobre as condições atuais e as expectativas.

Atividade, emprego e UCO estão acima da média

Em novembro, o índice de evolução do nível de atividade da indústria da construção atingiu 49,7 pontos. O resultado coloca o indicador 2,8 pontos acima da média histórica para o mês, o que sinaliza avaliação melhor que a usual por parte dos empresários do setor.

O índice de evolução do número de empregados, por sua vez, ficou em 47,8 pontos, em novembro. O indicador se encontra 2,5 pontos acima da média histórica para o mês, aponta o levantamento. Isso significa que a percepção dos industriais sobre o emprego está melhor que a usual.

A Utilização da Capacidade Operacional (UCO) caiu de 70% para 67% entre outubro e novembro. Mesmo assim, a UCO continua em patamar elevado, três pontos percentuais acima da média histórica para o mês, de 64%.