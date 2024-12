Após 2 meses de queda, taxa de inadimplência de aluguel volta a subir em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A taxa de inadimplência de aluguel em Pernambuco registrou 4,11% em novembro, um aumento de 0,61 ponto percentual sobre o apurado em outubro (3,50%). Os dados são do Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica, principal plataforma de soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário.

A alta do índice pernambucano inverte o movimento de queda verificado no Estado nos dois meses anteriores e contraria a tendência nacional atual, uma vez que a taxa de inadimplência locatícia na média do país decresceu na comparação com outubro, passando de 3,31% para 3,20%. Entre as regiões do Brasil, o Norte lidera o ranking com a maior taxa de inadimplência do período, com 6,10%, seguido do Nordeste (4,87%), Sudeste (2,89%), Centro-Oeste (2,88%) e Sul (2,64%).

MAIOR TAXA NA PARAÍBA

O levantamento aponta que a Paraíba, a exemplo do que ocorreu em outubro, registrou a maior taxa de novembro, desta vez com 15,77%. A lista das maiores taxas de inadimplência locatícia segue com Amazonas (12,29%), Rondônia (7,78%), Pará (6,31%) e Piauí (5,80%). No ranking dos estados com as menores taxas, aparecem Santa Catarina (1,88%), Sergipe (1,89%), Espírito Santo (2,22%) e Distrito Federal (2,26%), além de Minas Gerais (2,40%), Amapá (2,41%) e Rio Grande do Sul (2,83%).

Nos imóveis residenciais, a maior taxa de inadimplência nacional foi na faixa de aluguel acima de R$ 13.000 (5,41%), enquanto a menor foi de imóveis de R$ 2.000 a R$ 3.000 (1,82%). Já em relação aos imóveis comerciais, a faixa de até R$ 1.000 trouxe a maior taxa (6,54%), e a menor foi na faixa de R$ 2.000 a R$ 3.000, de 3,50%.

Em relação ao tipo de imóvel, a taxa de inadimplência de apartamentos caiu de 2,34%, em outubro, para 2,22%, em novembro; e a de casas, de 3,79% para 3,54%. Os imóveis comerciais tiveram 4,14% de inadimplência, 0,09 ponto percentual acima de outubro, que fechou em 4,05% em outubro, para 2,22%, em novembro; e a de casas, de 3,79% para 3,54%. Os imóveis comerciais tiveram 4,14% de inadimplência, 0,09 ponto percentual acima de outubro, que fechou em 4,05%.

INADIMPLÊNCIA EM PERNAMBUCO

“A inadimplência locatícia em Pernambuco retornou aos patamares um pouco mais elevados do primeiro quadrimestre de 2024. Esse aumento não se deve apenas a alterações nos fatores macroeconômicos do país, já que as taxas em outros estados também oscilaram, para mais ou para menos, em relação a outubro. A taxa nacional também apresentou queda”, afirma Manoel Neto, Diretor de Negócios para Imobiliárias da Superlógica. “As condições regionais, como renda familiar e taxa de emprego, têm sido preponderantes para definir as variações dos índices de inadimplência nos diversos estados brasileiros.”



O Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica é um levantamento mensal de dados exclusivos e internos que apresenta o cenário de dívidas do mercado brasileiro de locação imobiliária. O índice leva em consideração o valor do boleto, o tipo de imóvel (apartamento, casa ou comercial) e a sua localização, além das datas de vencimento e pagamento, que mostram se há inadimplência ou não.

O estudo da Superlógica sobre a inadimplência no mês de novembro contou com dados de mais de 800 mil clientes locatários, em todo o Brasil, sendo considerados inadimplentes aqueles que possuem boletos que estão há mais de 60 dias sem pagamento ou que foram pagos com atraso de mais de 60 dias. indiretamente.