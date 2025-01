Carpina terá seu 1º empreendimento urbano do Minha Casa, Minha Vida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cidade de Carpina , na Zona da Mata pernambucana, receberá 144 novas moradias pelo programa Minha Casa, Minha Vida. O contrato de construção foi assinado na última segunda-feira (27), entre a Caixa, o Governo do Estado de Pernambuco e a prefeitura do município, na sede da superintendência executiva do banco, em Carpina. A iniciativa faz parte da Faixa 1 do programa e conta com recursos Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

O Residencial Carpina Módulo I é o primeiro empreendimento MCMV Faixa 1 – Urbano contratado em Carpina e contará com investimentos de R$ 22,1 milhões. O novo empreendimento terá apartamentos com área privativa de 49,90 m², distribuídos em sala, cozinha, dois quartos, banheiro, varanda e área de serviço. Cada unidade habitacional receberá investimento de até R$ 154 mil. O residencial contará com infraestrutura completa, incluindo pavimentação, drenagem, iluminação e redes de energia, água e esgoto.

CONTRAPARTIDA DO ESTADO

A contrapartida financeira do governo estadual de cerca de R$ 1 milhão será destinada a obras de infraestrutura externa do residencial.

O superintendente de Rede da Caixa no Leste de Pernambuco, Romero Cavalcanti, destaca a importância do empreendimento para beneficiar as famílias do município. “Esse empreendimento é o primeiro MCMV Faixa 1 Urbano de Carpina e mostra o compromisso da CAIXA, do Governo do Estado e da Prefeitura de Carpina para reduzir o déficit habitacional do país”, afirma.

Em Pernambuco, a Caixa soma 35 empreendimentos contratados pelo novo Minha Casa, Minha Vida, totalizando 6250 novas unidades habitacionais a serem construídas no Estado.