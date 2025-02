Preço de locação e venda de imóveis comerciais acelera

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De acordo com o Índice FipeZAP, divulgado nesta terça-feira (25), os preços de venda de salas e conjuntos comerciais de até 200 m² registraram um incremento de 0,26% em janeiro de 2025, acelerando em relação à variação de dezembro (+0,16%); enquanto os preços de locação do segmento apresentaram uma elevação de 0,36%, resultado que também representou uma aceleração em relação ao último mês de 2024 (+0,23%).

VALOR MÉDIO

O valor médio de salas e conjuntos comerciais de até 200 m² foi avaliado em R$ 8.436/m², no caso de imóveis disponíveis para venda, e de R$ 45,77/m² entre as unidades comerciais destinadas para locação. Considerando as 10 cidades monitoradas pelo índice, São Paulo apresentou os maiores valores médio tanto para venda (R$ 10.165/m²) quanto para locação (R$ 54,84/m²).

Em janeiro de 2025, o retorno médio do aluguel de imóveis comerciais foi calculado em 6,72% ao ano - percentual acima da rentabilidade projetada para a locação de imóveis residenciais (5,82% ao ano).

PREÇO EM 12 MESES

Os preços de venda de imóveis comerciais registraram uma elevação de 0,76% nos últimos 12 meses encerrados em janeiro de 2025, contrastando com a valorização mais acentuada de 7,56% dos preços de locação do segmento. Para fins comparativos, os principais índices de preço de referência para a economia brasileira apresentaram as seguintes variações acumuladas no período: +4,56% (IPCA/IBGE) e +6,75% (IGP-M/FGV).