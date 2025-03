Novo Minha Casa Minha Vida para quem ganha até R$ 12 mil: saiba o que propõe o governo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No projeto de orçamento aprovado no Congresso, o governo pediu uma nova ampliação de recursos para o Minha Casa, Minha Vida e foi atendido

Com a Lei Orçamentária Anual (PLOA) aprovada, nesta quinta-feira (20), o Governo Federal dá mais um passo em direção à concretização de ampliação do seu programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Com remanejamento de recursos, a gestão espera ampliar a gama de beneficiários do programa, hoje restrito ao teto de renda média de R$ 8 mil. Em um aceno à classe média, o governo pretende elevar esse teto para até R$ 12 mil, ofertando juros mais acessíveis e viabilizando um redirecionamento de funding para o setor da construção civil.

MAIS RECURSOS

No projeto de orçamento aprovado no Congresso, o governo pediu uma nova ampliação de recursos para o Minha Casa, Minha Vida, prevendo R$18,13 bilhões do Fundo Social para o programa este ano. A intenção seria fazer com que sobrasse mais recursos do FGTS para atender à demanda da nova faixa pretendida.

Inicialmente, o governo tentou uma alteração no texto para que esse dinheiro pudesse ser usado em outras faixas, e não somente a Faixa 3, o que não foi apresentado nos votos do projeto.

NOVA FAIXA DO MCMV

A nova faixa atenderá famílias com renda entre R$ 8 mil e R$ 12 mil, com juros mais acessíveis do que os dos financiamentos com recursos da Poupança, linha que enfrenta dificuldades em função da escassez de recursos.

O MCMV é financiado com recursos do FGTS nas faixas 2 e 3. Na faixa 1, os recursos vêm do Fundo de Arredamento Residencial (FAR). Na possível "faixa 4", os recursos viriam do FGTS, para financiar imóveis entre R$ 400 mil e R$ 500 mil, com juros menores do que os cobrados pelo mercado.

Apesar de fontes já confirmarem a investida do governo, o Ministério das Cidades ainda mantém o silêncio sobre uma nova faixa do MCMV. Procurado pela reportagem, o ministério não respondeu aos questionamentos.