CNH: mudanças no teste prático para PRIMEIRA HABILITAÇÃO são ampliadas no Estado pelo Detran-PE

As mudanças no teste prático para quem vai tirar a primeira habilitação, implementadas até então apenas na sede do Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), no Recife, em agosto deste ano, estão sendo ampliadas para o Estado. A retirada da etapa da garagem chegou a outras seis unidades do órgão, localizadas na Zona da Mata, no Agreste e no Sertão de Pernambuco.

Desde o dia 1º de novembro, a aplicação da etapa da manobra de garagem está dispensada nos pátios de exames do Detran em Caruaru, Garanhuns, Limoeiro (Agreste), Surubim, Vitória de Santo Antão (Zona da Mata) e Petrolina (Sertão). A mudança, entretanto, não altera o valor pago pelos exames, vale ressaltar.

A alteração é válida apenas para a categoria “B” (automóveis) e estava em teste apenas no pátio do órgão no Recife, mas o Detran-PE entendeu - segundo o órgão, a partir de estudos de viabilidade - ser interessante ampliar a retirada da garagem nos outros pátios. O objetivo é reduzir o tempo de aplicação das provas.

Agora, a manobra da garagem segue obrigatória apenas nas unidades de Santa Cruz do Capibaribe, Salgueiro, Pesqueira, Palmares, Belo Jardim, Arcoverde, Araripina, Serra Talhada e Timbaúba (provisoriamente).

“Por meio de estudo de viabilidade realizado pela Gerência de Habilitação de Condutores (DOH) ficou constatado que as unidades aqui mencionadas (Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Petrolina, Surubim e Vitória de Santo Antão) possuem estrutura de exames práticos semelhantes à disponibilizada no pátio da sede (etapas Rampa, Circuito, Garagem e Baliza).

A alteração estava em teste apenas no pátio do órgão no Recife, mas o Detran-PE decidiu ampliar para o Estado - Foto: Alexandro Auller/Acervo JC Imagem

E que a retirada da etapa Garagem nestas localidades não acarretará prejuízo ao processo de avaliação dos candidatos nem tampouco o descumprimento da norma vigente. Salientamos que tal medida visa a uniformização dos procedimentos referentes aos Exames Práticos de Direção Veicular no Estado de Pernambuco”, diz o comunicado oficial, assinado no dia 31 de outubro pelo gerente de Habilitação de Condutores do Detran-PE, Nivaldo Carneiro.

Segundo o Detran-PE, a decisão de retirar a etapa da garagem da prova prática teria sido respaldada em estudos técnicos que indicam não haver prejuízo à qualificação do candidato à habilitação.



REDUÇÃO DO TEMPO NA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRÁTICOS

Segundo dados já apurados pelo Detran-PE, os candidatos que concluíram todo percurso sem a etapa da garagem apresentaram, aproximadamente, redução em 1/4 da média do tempo anterior. E o índice de aprovação apresentou um aumento de 3%.

Os estudos técnicos citados pelo Detran-PE se respaldam no Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução Contran N° 789/2020. A resolução define as provas e o tempo das aulas, exigindo a realização de manobras, balizamentos e circulação em via pública. Não obriga a realização da etapa da garagem.

REPERCUSSÃO NEGATIVA SOBRE A MUDANÇA

Na época em que a retirada do teste de garagem começou, o processo foi criticado pela Federação dos Centros de Formação de Condutores do Brasil (Feneauto) e pelo Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Pernambuco (SindCFC-PE).

Na avaliação do presidente das duas entidades, Ygor Valença, foi um retrocesso em um teste que já é falho e limitado. “A prova prática de Pernambuco é avançada sob o aspecto tecnológico. A telemetria e a filmagem do exame prático no interior dos carros, por exemplo, são muito importantes. Mas o fato de a prova não ter um circuito em via pública deixa a desejar. É tudo feito num cenário montado. Assim, a retirada de uma etapa só reduz ainda mais as chances de aprendizado dos candidatos”, ponderou na época.

“Sou a favor de uma prova de rua onde o aluno lide com a rotina real do trânsito. No pátio interno ele apenas decora as manobras. Não é à toa que você vê muita gente habilitada e que não dirige. É um modelo engessado, que se mantém há mais de 40 anos”, reforçou, também na época.