RODOVIAS: duplicação da BR-423 vai começar em Pernambuco. Lula assina ordem de serviço

As obras de duplicação da BR-423, no trecho entre São Caetano e Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, vão começar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina a ordem de serviço nesta quarta-feira (8/11), às 11h30, em ato no Palácio do Planalto, em Brasília, ao lado do ministro dos Transportes, Renan Filho.

O trecho que terá o start é o primeiro do projeto e compreende 43,1 quilômetros entre as cidades de São Caetano e Lajedo. No total, a duplicação da BR-423 prevê um total de 83,1 quilômetros – entre São Caetano e Garanhuns – e está incluída no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal.

O investimento público previsto para os 83,1 quilômetros é de R$ 554 milhões. Quando finalizada, beneficiará diretamente cerca de 300 mil habitantes e possibilitará a redução de sinistros de trânsito (não é mais acidente que se define. Entenda) porque a rodovia atualmente é de mão dupla.

Em visita a Pernambuco ainda na época das primeira divulgações sobre o Novo PAC, em maio deste ano, Renan Filho destacou que a obra, além de fundamental para integrar o Agreste pernambucano, é querida pelo presidente Lula, que tem muito interesse em avançar com o projeto por fazer parte da região onde nasceu - Lula é do município de Caetés, localizado na região.

CONHEÇA O PROJETO DE DUPLICAÇÃO DA BR-423

Inicialmente, o projeto da BR-423 prevê a duplicação dos 40 quilômetros iniciais. O primeiro lote irá do km 18,20 (BR-232, em São Caetano) até o km 60, em Lajedo. O modelo de contrato para a duplicação será Regime Diferenciado de Contratação (RDC).

O RDC é um modelo de contratação que agiliza o processo de licitação porque a mesma empresa executa o projeto e a obra. Por dia, 17 mil veículos circulam pela BR-423. O segundo trecho da rodovia, entre Lajedo e Garanhuns, não foi licitado até agora.

O projeto de adequação de capacidade viária da Rodovia BR-423, proposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), prevê a construção de pontes sobre os Rios Doce e Una, o reforço estrutural das pontes existentes e elevados de travessias urbanas.



A rodovia BR-423 faz a ligação dos estados de Pernambuco, Alagoas e Bahia, integrando as cidades de Garanhuns (PE), Ouro Branco (AL) e Paulo Afonso (BA). A obra de duplicação é aguardada há décadas.