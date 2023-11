MORTE NO TRÂNSITO: motorista da ambulância teria invadido contramão e provocado colisão que deixou três mortos no Agreste de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O condutor da ambulância que colidiu com um caminhão no início da manhã desta quinta-feira (9/11), na PE-218, no município de Terezinha, no Agreste de Pernambuco, teria provocado a colisão, que deixou três mortos - o condutor entre elas.

As primeiras informações repassadas pela perícia científica à reportagem da TV Jornal interior, a partir de indícios do local da colisão, são de que a ambulância invadiu a contramão e se chocou contra o caminhão.

Os três ocupantes da ambulância morreram na hora e eram do município de Bom Conselho, na mesma região: o motorista Carlos Augusto, que trabalhava no Hospital Monsenhor Alfredo Dâmaso, a paciente Maria Edileuza e a filha que a acompanhava, Maria Bethânia.



Maria Edileuza estava sendo transferida, após alta hospitalar, de Serra Talhada, no Sertão pernambucano, para Bom Conselho, quando aconteceu o sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se diz. Entenda).



MOTORISTA DO CAMINHÃO TEVE FERIMENTOS LEVES

O condutor do caminhão, que não teve a identidade revelada, também se feriu, mas levemente, e teria sido socorrido por testemunhas da colisão para um hospital local de Terezinha, segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda não se sabe se ele responderá, de alguma forma, pela colisão, embora a perícia tenha informado que a invasão da pista foi praticada pelo condutor da ambulância. A Polícia Militar de Pernambuco também não soube informar qual a velocidade desenvolvida pelo condutor do veículo médico. A ambulância foi arremessada para fora da pista após o choque entre os veículos.