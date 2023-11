Avenida Norte poderá ter corredor elevado de BRT ou Monotrilho com o PAC Seleções. Entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Proposta é original de 2011 e foi resgatada pelo governo do Estado como um dos projetos apresentados no PAC Seleções do governo federal

A construção de um corredor de transporte público na Avenida Norte, uma das avenidas mais importantes do sistema viário do Recife e do transporte por ônibus da região Metropolitana, voltou a entrar em discussão pelo governo de Pernambuco. O corredor, que em alguns trechos seria elevado - como um monotrilho - é uma das quatro propostas inscritas pelo Estado no PAC Seleções (Programa de aceleração do Crescimento) do governo federal.

E, se aprovado, o corredor seria operado por concessão pública ou Parceria Público Privada (PPP). Mais de 50 linhas de ônibus circulam diariamente pela Avenida Norte.

O PAC Seleções - uma versão continuada do Novo PAC - prevê R$ 136 bilhões em novas obras nas áreas de mobilidade, saúde, educação, qualidade de vida e acesso a direitos em todo o Brasil. São R$ 65,2 bilhões para a primeira etapa - que teve as inscrições encerradas neste domingo (12/11) -, e R$ 70,8 bilhões para a segunda, com previsão de lançamento para 2025.

O governo estadual apresentou quatro propostas que totalizam quase R$ 1 bilhão.

CORREDOR ESTRUTURAL DE TRANSPORTE NA AVENIDA NORTE

A proposta de construção de um corredor estrutural de transporte na Avenida Norte é de 2011, na segunda gestão do ex-governador Eduardo Campos (PSB), e agora está sendo retomada. É previsto no Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana do Recife (PDTU/RMR).

Oficialmente, o veículo escolhido foi o BRT (Bus Rapid Transit), mas a pretensão do governo é, talvez, viabilizar o transporte sobre trilhos - um monotrilho ou VLT (Veículo Leve sobre Trilhos).

O valor do projeto é estimado em mais de R$ 430 mil (R$ 435.175.305,30). Desse total, R$ 4.351.753,05 seriam contrapartida do Estado e R$ 430.823.552,25 seriam recursos federais do Orçamento Geral da União (OGU). Com prazo de conclusão em 24 meses.

O Corredor Estrutural de Transporte Público da Avenida Norte - nome oficial do projeto - começaria na Avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro, Centro da capital, e terminaria no Terminal Integrado da Macaxeira, no bairro da Macaxeira, Zona Norte do Recife.

17 ESTAÇÕES E DOIS TERMINAIS PREVISTOS

Teria, assim, 8,1 quilômetros de extensão e contemplaria a operação do Sistema Estrutural Integrado (SEI), a integração do transporte da RMR. São previstas 17 estações de embarque e desembarque ao longo da Avenida Norte, com dois terminais nos entroncamentos com a 2ª e 3ª Perimetrais.

O corredor cortará os bairros de Santo Amaro, Torreão, Encruzilhada, Rosarinho, Tamarineira, Casa Amarela e Macaxeira, margeando ainda os bairros do Espinheiro, Mangabeira, Alto José do Pinho, Morro da Conceição, Vasco da Gama e Nova Descoberta, todos no Recife.

A proposta prevê três etapas: a atualização do projeto básico existente; a licitação para a execução das obras; e a operacionalização do corredor. “Esse corredor está situado integralmente no município do Recife e sua implantação proporcionará benefícios para os usuários dos 14 municípios integrantes da Região Metropolitana do Recife, através da rede de linhas integradas do SEI”, argumenta o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), autor da proposta e do cadastro.

“A implantação dos corredores estruturais de transporte no âmbito do SEI são fundamentais para garantir a prioridade do transporte coletivo (faixa segregada), com atenção especial para a fluidez desse modo de transporte, com vistas a permitir a circulação desses equipamentos com velocidades comerciais compatíveis”, diz o órgão.

IMPORTÂNCIA DA AVENIDA NORTE PARA O TRANSPORTE DO GRANDE RECIFE

A importância da Avenida Norte para o sistema de transporte da RMR e os gargalos que ela tem ao longo da sua extensão são os principais argumentos de defesa do projeto. “A Avenida Norte, enquanto objeto principal deste projeto, além de se constituir num importante corredor radial estrutural do SEI, apresenta pontos bem definidos de estrangulamentos”, segue o CTM.

Os pontos de gargalos citados são: intersecção com a Ponte do Limoeiro; e nos cruzamentos com a Avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro; com a Avenida João de Barros, no bairro da Encruzilhada; na Rua Padre Lemos, no bairro de Casa Amarela; e no trecho entre o acesso à Rua Vasco da Gama e a Rua Nova Descoberta, ambos no bairro de Casa Amarela.

O CTM destaca, ainda, que os gargalos provocam redução na velocidade comercial dos ônibus e, consequentemente, aumento no tempo de deslocamento dos usuários do transporte público. “O Corredor Estrutural da Avenida Norte beneficiará diretamente uma das porções do território do Recife com maior concentração de aglomerados subnormais, conhecida como a “Grande Casa Amarela”.

TARIFA PAGA NAS ESTAÇÕES E CICLOVIA COM MAIS DE 16 KM

A proposta do corredor de transporte público na Avenida Norte prevê cobrança tarifária nas estações, faixas de ultrapassagem nas estações, velocidade operacional superior a 20 km/h, serviços expressos e veículos de alta capacidade - BRTs ou transporte sobre trilhos.

Além disso, o projeto também prevê 16,2 quilômetros de ciclovias. O governo do Estado confirmou o cadastro da proposta, mas não colocou nenhum secretário ou gestor para explicar a escolha do projeto.