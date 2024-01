Rodoviários protestam no Centro do Recife contra a violência no transporte público

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Sindicato dos Rodoviários do Recife e Região Metropolitana realizaram um protesto no Centro do Recife nesta segunda-feira (22) contra a violência no transporte público. O ato, encerrado por volta das 13h, denunciou seis casos de agressão contra motoristas de ônibus contabilizados pelo sindicato desde o início deste ano.

Em nota enviada ao JC, o sindicato cobrou uma solução aos empresários de ônibus, representados pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE), e à governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB).

"Não suportamos mais ver nossos companheiros agredidos covardemente em plena atividade laboral, tendo sua vida e a vida dos usuários em risco", disse. "Essa paralização é um recado da categoria rodoviária ao poder público de que não vamos mais tolerar essa situação".

Um dos casos citados aconteceu em 10 de janeiro, quando um motociclista agrediu um motorista com um capacete, além de dar socos e tapas, em Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes.

A Urbana-PE repudiou o que chamou de "paralisação ilegal do serviço de transporte público por ônibus sem qualquer aviso prévio ou tentativo de diálogo", mas afirmou se preocupar com a causa do protesto e que vem tratando com o Governo do Estado e com o órgão gestor em busca de soluções para prover maior segurança ao serviço de transporte público.

"Lembramos ainda que toda a frota de ônibus da Região Metropolitana do Recife é equipada com até 5 câmeras de segurança e que as imagens geradas são compartilhadas com a Secretaria de Defesa Social para auxiliar nas investigações e no planejamento da ação policial", disse.

TRÂNSITO

Os manifestantes interditaram a Rua do Sol e a Ponte Duarte Coelho, nas proximidades da Avenida Guararapes. O trânsito foi desviado pela Rua da Aurora, com auxílio de agentes da CTTU.