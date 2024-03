Avenida Mário Melo: trecho da Avenida Mário Melo, na área central do Recife, está em obras. Veja as mudanças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A intervenção, segundo promete a Prefeitura do Recife, terá duração de oito meses. Objetivo é recuperar a drenagem e a pavimentação da via

Um trecho da Avenida Mário Melo, corredor viário localizado em Santo Amaro, área central do Recife, está em obras e, por isso, a circulação de veículos está proibida. As obras começaram nesta quarta-feira (20), às 7h, e devem se prolongar por pelo menos oito meses, segundo a Prefeitura do Recife.

A intervenção prevê a requalificação da drenagem e da pavimentação da via, que estava extremamente perigosa devido aos desníveis do pavimento. Conforme a velocidade desenvolvida pelos condutores, os veículos que circulavam pela faixa de rolamento da esquerda eram quase “lançados" no ar, com risco de sinistros de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define).

O custo das obras está estimado em 5,6 milhões. O trecho interditado fica compreendido entre a Rua do Hospício e a Rua da Saudade, no sentido subúrbio-Centro. De acordo com a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), responsável pelos trabalhos, serão implantados 520 metros de canaletas para a melhoria da drenagem.

ROTAS DE CIRCULAÇÃO

Com a interdição da Avenida Mário Melo, os condutores deverão estar atentos à nova circulação. Quem segue pela Rua dos Palmares em direção à Rua da Aurora vai precisar virar à direita na Rua do Hospício e seguir pela Avenida Princesa Isabel para, assim, ter acesso à Rua da Aurora. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estarão no local para orientar os condutores.