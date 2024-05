Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Velocidade duas vezes superior à permitida na Avenida Conselheiro Aguiar estava registrada no velocímetro do veículo. O poste de iluminação pública ficou partido ao meio e pendurado apenas pelos fios

Um homem morreu numa violenta colisão de trânsito na madrugada deste domingo (29/4), na Avenida Conselheiro Aguiar, uma das principais vias do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O condutor, que estaria a 140 km/h, segundo registro do velocímetro do veículo, destruiu um poste de iluminação pública, partindo-o ao meio.

Por sorte, o motorista não atingiu nenhum outro veículo ou imóveis localizados ao longo da avenida. O sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo a ABNT) aconteceu às 2h30 e provocou um colapso na energia do bairro, deixando diversos quarteirões da região sem luz por mais de cinco horas.

O poste ficou pendurado apenas pelos fios e exigiu da Neoenergia um envio de diversas equipes para conseguir restabelecer a energia na região.

VELOCIDADE DESENVOLVIDA PELO MOTORISTA ERA MAIS DE DUAS VEZES A PERMITIDA NA AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR

A 140 km/h, motorista destrói poste de iluminação pública e morre em violenta colisão em Boa Viagem, Zona Sul do Recife - Reprodução redes sociais

O homem não teve a identificação informada, mas tinha 57 anos e estava sozinho no veículo, que ficou com a parte dianteira destruída. Morreu na hora e, devido à força da colisão, o Corpo de Bombeiros teve dificuldades para retirar o corpo das ferragens.

A velocidade desenvolvida pelo condutor era mais de duas vezes superior à permitida na Avenida Conselheiro Aguiar , que tem limite de 60 km/h.

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que enviou duas viaturas ao local devido à gravidade do sinistro, com o motorista preso às ferragens. O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

O estrago da colisão foi tão grande que o trânsito teve que ser desviado devido aos destroços espalhados pela avenida.