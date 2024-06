Metrô SP hoje: metroviários fazem assembleia; saiba quais são as reivindicações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira últimas notícias sobre a possível greve do Metrô de São Paulo e quais são as reivindicações da categoria

Nesta quarta-feira, 5 de junho, o Sindicato dos Metroviários de São Paulo se reunirá, novamente, para discutir a oferta salarial apresentada pelo Metrô.

Durante o encontro, será decidido se uma nova paralisação ocorrerá nesta quinta-feira, dia 6, caso as demandas dos trabalhadores não sejam atendidas.

O que os metroviários pedem?



Os trabalhadores do Metrô de São Paulo (SP) exigem:

Aumento salarial acima da inflação.

Elevação nos valores do vale-refeição e vale-alimentação.

Recontratação de funcionários demitidos na greve anterior e a realização de concursos públicos para ampliar o quadro de pessoal.

No mês passado, os metroviários ameaçaram uma paralisação, mas recuaram depois que o Metrô apresentou uma carta que atendia parcialmente às suas reivindicações.

Recentemente, o sindicato e o governo estadual participaram de uma reunião de conciliação na Justiça do Trabalho.

Assembleia dos metroviários

Agora, a categoria se prepara para mais uma assembleia, onde será discutida a possibilidade de greve, refletindo a contínua campanha por melhores condições salariais e benefícios.

Pedidos da Justiça



A Justiça do Trabalho de São Paulo estipulou que os funcionários do Metrô devem manter o sistema operando com capacidade total durante os horários de pico.

A decisão, proferida pelo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), Davi Furtado Meirelles, em parte favorável ao Metrô, estipula que nos demais períodos, o efetivo mínimo deve ser de 50%.

Além disso, o magistrado determinou uma multa diária de R$ 100 mil, tanto para o Sindicato dos Metroviários quanto para o Metrô, caso qualquer uma das partes obstrua o acesso dos trabalhadores, bloqueie vagões nas vias ou pátios do Metrô, ou impeça o livre trânsito dos vagões de transporte público nos trilhos metroviários.