Greve de metrô em SP? Saiba o que ficou decidido em assembleia nesta quarta (5)

A cidade de São Paulo pode enfrentar uma greve de metrô. A categoria está em meio a uma campanha salarial.

A ameaça de paralisação tem gerado apreensão entre os usuários do sistema de transporte público, que dependem do metrô para se deslocar pela cidade.



Nesta matéria, vamos explicar informações detalhadas sobre a situação atual, os motivos que levaram à possibilidade de greve e os possíveis impactos para a população paulistana.

*Atualização: a assembleia terminou por volta das 20h desta quarta, saiba o que foi decidido mais adiante.

Motivo da possível greve do metrô em SP

Os trabalhadores do metrô de São Paulo estão em negociação com a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) há várias semanas.

As principais demandas dos metroviários incluem:

aumento salarial acima da inflação;

reajuste nos vales refeição e alimentação;

a recontratação de funcionários demitidos na última greve;

e a realização de concursos públicos para ampliar o quadro de funcionários da empresa.

Assembleia decisiva



A assembleia decisiva sobre a greve foi realizada na noite desta quarta-feira, 05/06 às 18h30, na sede do Sindicato.

Os metroviários avaliaram a proposta apresentada pela empresa, e optaram por colocar em votação duas propostas (confira ao longo da matéria).

A categoria está em meio a uma campanha por aumento de salário e já havia se reunido para debater uma possível paralisação.

Em uma proposta inicial, o Metrô ofereceu um aumento de 2,77% (equivalente à inflação medida pelo IPC-Fipe), que foi recusado pelos trabalhadores.

Vai ter greve de metrô amanhã (06/06) em SP?

*Atualização da assembleia dos metroviários às 20h30.



A Assembleia dos metroviários terminou com duas propostas em votação para a categoria:

A primeira e aconselhada pelos diretores do Sindicato, é que seja aceita a proposta apresentada pela CPTM e seja encerrada a campanha salarial ;



; A segunda proposta é que haja uma nova assembleia no dia 11 de junho com indicativo de greve do metrô de SP para o dia 12 de junho.

Ambas as propostas estão em votação, e o resultado se vai ter greve de metrô em SP ou não, só deve ser conhecido na noite desta quinta (06). De toda forma, não haverá greve nesta quinta.

Caso a greve de metrô em SP seja confirmada para a próxima semana, a paralisação do metrô trará grandes impactos para a cidade de São Paulo.

O metrô é um dos principais meios de transporte da capital, transportando milhões de passageiros diariamente.

A ausência deste serviço pode resultar em um aumento significativo no trânsito, sobrecarga em outros meios de transporte público, como ônibus e trens, e dificuldades para a população que precisa se deslocar para o trabalho, escola e outros compromissos.

Em resposta à coluna mobilidade do JC, o sindicato já havia indicado que a reunião decisiva desta noite poderia resultar em uma nova data de greve, caso a proposta apresentada pela Cia do Metropolitano de São Paulo não seja aceita.

Confira nota na íntegra:

"A Cia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) ficou de apresentar uma proposta que, se for feita, será avaliada nesta assembleia marcada para hoje (5/6), às 18h30 com transmissão online nas nossas redes sociais (YouTube, Instagram e Facebook).

Caso a empresa não cumpra esta promessa ou se a proposta apresentada não for aceita em assembleia, será possivelmente marcada uma data de greve, provavelmente para a semana que vem.

A votação com o resultado desta assembleia é feita online, com o prazo de 24 horas para votação da categoria metroviária. Teremos o resultado amanhã às 19h ou 20h mais ou menos. O resultado será divulgado em nosso site www.metroviarios.org.br.", informou a nota.

Greve de metrô SP: sindicato se reuniu ao vivo

A assembleia e a decisão sobre a greve de metrô em SP puderam ser acompanhadas ao vivo pelo canal do YouTube do Sindicato, assista abaixo: