Como está o funcionamento do metrô SP hoje? Confira decisão do sindicato

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Sindicato dos Metroviários decidiu nessa quarta-feira, 5 de junho, que os trabalhadores da categoria não entrarão em greve nesta quinta-feira (06).

A presidente do sindicato, Camila Lisboa, informou que a assembleia que ocorreu na noite de ontem, permitirá aos servidores avaliar a proposta do Metrô e decidir se aceitam as condições apresentadas.

Caso a proposta seja considerada insatisfatória, um novo indicativo de greve será votado em uma próxima reunião.

A decisão de não deliberar sobre uma greve imediata veio após avanços nas negociações com o Metrô em relação à proposta salarial.





Leia Também Está tendo greve de metrô em SP hoje? Veja as últimas informações

Em maio, a categoria havia adiado uma greve após o Metrô ter atendido parcialmente algumas de suas demandas em uma carta.

Funcionamento do metrô SP

Como não há greve, o metrô de São Paulo funciona normalmente nesta quinta-feira (06/06).

Negociações entre o sindicato e o Metrô

Os metroviários reivindicam um aumento salarial acima da inflação, reajuste dos vales refeição e alimentação, recontratação dos funcionários demitidos na última greve e a realização de concursos públicos para ampliar o quadro de funcionários.

O Metrô ofereceu um aumento de 2,77% (equivalente à inflação medida pelo IPC-Fipe), considerado insuficiente pelos trabalhadores.

O sindicato destaca que tem buscado diálogo constante com o Metrô e com o governo Tarcísio de Freitas. Desde a última ameaça de greve, representantes dos servidores e da empresa têm se reunido para discutir as reivindicações e buscar uma solução.