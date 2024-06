BR-232: embora mais trafegável, rodovia terá que ser totalmente refeita ao custo de R$ 300 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A melhoria significativa da trafegabilidade da BR-232 nos 130 quilômetros entre o Recife e Caruaru, no Agreste pernambucano, é resultado do cuidado com a rodovia. Essa é a explicação do governo de Pernambuco, que destaca ter investido, entre o fim de 2023 e junho de 2024, quase o dobro do que a gestão PSB investiu no último ano do governo, em 2022.

Segundo o secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi), Diogo Bezerra, foram aplicados R$ 42 milhões nos contratos de conservação da estrada, que prevêem a recuperação do pavimento, capinação e sinalização. “De fato, a BR-232 está bem melhor do que estava e a população percebe. O DER-PE (Departamento de Estradas de Rodagem) tem feito um excelente trabalho, recuperando os trechos mais comprometidos em longas extensões. Quem circula na rodovia sente que há mais segurança”, afirmou.

Embora o governo do Estado não tenha destacado, é importante ressaltar que as melhorias na BR-232 eram necessárias por dois principais motivos: o primeiro era a situação de perigo em que a rodovia encontrava-se quando o novo governo assumiu - reflexo de anos e anos de uma degradação displicente da BR pelo PSB, que por muito tempo a viu como símbolo positivo do governo Jarbas Vasconcelos, responsável por realizar a duplicação da BR entre o Recife e Caruaru com recursos da venda da antiga Celpe.

BR-232: depois de anos completamente perigosa, BR-232 volta a ser uma rodovia trafegável

Assim, como já dito, ações paliativas para recuperar o pavimento da BR-232 não resolvem mais. É preciso refazê-la.

RODOVIA SERÁ DEVOLVIDA AO GOVERNO FEDERAL

O JC constatou que, pelo menos por enquanto, o governo de Pernambuco conseguiu rearrumar a BR e deixá-la menos perigosa, embora ainda existam trechos com pavimento esburacado e vegetação alta - Guga Matos/JC Imagem

A segunda razão é a necessidade de o governo de Pernambuco devolver a gestão da rodovia ao governo federal e viabilizar a completa restauração dos 130 quilômetros entre o Recife e Caruaru, orçada, atualmente, em R$ 300 milhões.

A BR-232 encontra-se sob controle do governo de Pernambuco desde 2000, quando a duplicação foi iniciada. Pelo convênio firmado na época, o Estado deveria responder pela rodovia até 2027, mas a deterioração do trecho foi tão grande que a nova gestão estadual pediu para devolvê-la.

E o acordo feito com a União foi que o Estado daria uma melhorada na trafegabilidade da BR e realizaria o projeto executivo de restauração, deixando-os prontos para o governo federal realizar as obras via Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Segundo Diogo Bezerra, os editais para a licitação dos projetos estão sendo finalizados pelo Estado e devem estar sendo divulgados no segundo semestre. “A restauração poderá até estar viabilizada no fim deste ano, mas os trabalhos acontecerão, de fato, a partir de 2025”, explicou.

RESTAURAÇÃO VAI CUSTAR QUASE O VALOR DA DUPLICAÇÃO DA BR-232

JC constatou que, pelo menos por enquanto, o governo de Pernambuco conseguiu rearrumar a BR-232, que está menos perigosa - Guga Matos/JC Imagem
Na verdade, a situação de desgaste da BR-232 mudou: agora, os trechos construídos com asfalto - basicamente as pistas antigas da rodovia, antes da duplicação em 2000 - estão melhores do que as partes construídas com concreto. - Guga Matos/JC Imagem

O valor da restauração da BR-232 vai representar quase a totalidade do que foi gasto na duplicação da rodovia, 17 anos atrás, e que custou R$ 400 milhões. Para que as pessoas possam entender: a manutenção da BR-232 nos 130 quilômetros entre Recife e Caruaru é responsabilidade do governo de Pernambuco porque a rodovia foi repassada, via convênio entre o Estado e o governo federal, por 30 anos.

A reconstrução, que já foi calculada em R$ 100 milhões entre 2019 e 2020, agora tem previsão orçamentária de R$ 300 milhões, podendo aumentar até as obras começarem.

DUPLICAÇÃO ATÉ ARCOVERDE E, DEPOIS, ATÉ SERRA TALHADA

Situação da BER 232 para o São João - BR 232 - PLACAS - MATO - CARROS - CAMINHÕES - Guga Matos/JC Imagem
Na verdade, a situação de desgaste da BR-232 mudou: agora, os trechos construídos com asfalto - basicamente as pistas antigas da rodovia, antes da duplicação em 2000 - estão melhores do que as partes construídas com concreto. - Guga Matos/JC Imagem

O governo de Pernambuco também confirmou que, em parceria com o governo federal, vai duplicar a BR-232 até Arcoverde, na porta do Sertão pernambucano, e depois até Serra Talhada, na mesma região.

O Estado licitará os projetos executivos e a União executará as obras - no mesmo processo da restauração da BR entre o Recife e Caruaru. E, segundo Diogo Bezerra, os editais também devem estar sendo concluídos no segundo semestre, provavelmente ainda em julho.

Os editais de licitação das obras, entretanto, dependem do ritmo do DNIT. Tanto para a restauração como para a duplicação da BR-232.