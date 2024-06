Voos no São João: oferta de voos para o São João terá aumento de 16% no Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Não será por falta de voos que o brasileiro deixará de curtir o São João no Nordeste do Brasil. A oferta de viagens terá um aumento de 16%, segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). É o equivalente a 540 frequências adicionais, em comparação com o mês de junho de 2023. Aumento confirmado, inclusive, pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

O Recife terá 415 voos adicionais, um crescimento de 8% na oferta. A capital da Paraíba, João Pessoa, terá uma alta ainda maior, de 10%, embora o número de voos seja menor do que o Recife, 40. Campina Grande, que se coloca para o Brasil como o maior São João do mundo, é a que terá o maior acréscimo na oferta de voos: receberá 85 frequências a mais, o equivalente a uma alta de 55% na mesma comparação.

“É com alegria que damos essa boa notícia para algumas das cidades que comemoram as festas juninas em grande estilo no nosso querido nordeste brasileiro. Mais do que premiar uma celebração, ampliar a oferta é também estimular as economias locais, gerar empregos e renda, pilares de nossas associadas e do setor aéreo”, afirmou a presidente da Abear, Jurema Monteiro.

VOA BRASIL, PROMESSA DO GOVERNO FEDERAL PARA BARATEAR VOOS, AINDA NÃO DECOLOU

Apesar da boa notícia na oferta de voos para o Nordeste no período junino, o valor das passagens aéreas segue alto no País. E a promessa do governo federal de lançar um programa que popularizasse novamente a viagem de avião - mesmo que para grupos específicos - ainda não vingou.

É o caso do Programa Voa Brasil, que está na gaveta do Ministério de Portos e Aeroportos há mais de um ano à espera do aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que nunca acontece.

O Voa Brasil prevê passagens áreas por até R$ 200 para aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e estudantes do Programa Universidade para Todos (Prouni) que não viajaram nos últimos 12 meses. E seriam em voos na baixa estação do setor aéreo.

O QUE SE SABE POR ENQUANTO SOBRE O VOA BRASIL

Programa Voa Brasil foi anunciado há mais de um ano pelo governo para oferecer passagens de avião mais baratas, mas não vingou até agora - MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Os detalhes do programa de passagens mais baratas ainda não foram anunciados oficialmente, mas como o Voa Brasil vem sendo gestado há mais de um ano, existem informações públicas divulgadas pelo ministério.

Inicialmente, a previsão é de que o programa atenderia 21 milhões de aposentados com renda de até dois salários-mínimos e 700 mil alunos do ProUni. De acordo com o ministério, estaria prevista a emissão de 5 milhões de passagens. E o valor delas seria de R$ 200.

Os beneficiários do Voa Brasil poderiam adquirir as passagens ao longo de todo o ano. No entanto, poderá haver menor oferta de bilhetes durante os meses de alta temporada.

Já se sabe, entretanto, que a iniciativa não dependeria de subsídio do governo, sendo idealizada em formato para que as companhias aéreas pudessem oferecer passagens em períodos de ociosidade no setor, como nos meses de março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro.