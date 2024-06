Voa Brasil: programa que está virando lenda no País não trará impacto no preço das passagens, diz ministro Costa Filho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com informações do Estadão Conteúdo

O programa Voa Brasil, que está virando uma lenda urbana no setor de aviação por ter o lançamento prometido desde o início do governo do presidente Lula sem ser efetivado na prática, não terá impacto no preço das passagens aéreas. Isso porque a base do programa seria a ociosidade dos voos.

A afirmação foi feita pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, responsável por viabilizar o programa. "Do ponto de vista da aviação, não terá nenhum impacto de fato no preço das passagens por conta do Voa Brasil. As aéreas estão disponibilizando a ociosidade", afirmou Costa Filho à GloboNews.

O Voa Brasil tem como proposta disponibilizar passagens de avião no valor de R$ 200 para aposentados do INSS e estudantes do Programa Universidade para Todos (Prouni) que não viajaram nos últimos 12 meses. Segundo o ministro, os cerca de entre 12% a 15% de ociosidade que muitos voos têm serão utilizados para "incluir a aviação social".

LANÇAMENTO AINDA SEM DATA CERTA

Durante a entrevista, o ministro não citou uma nova data de lançamento do programa, mas disse que em junho haverá uma reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o assunto. O Voa Brasil foi anunciado há mais de um ano pelo governo federal e estava previsto para ser lançado no mês de abril. Porém, a situação emergencial do Rio Grande do Sul fez o programa ser adiado.



O QUE SE SABE POR ENQUANTO SOBRE O VOA BRASIL

A promessa de lançamento para esta quarta (17/4) foi feita oficialmente pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho - Arquivo Pessoal

Os detalhes do programa de passagens mais baratas ainda não foram anunciados oficialmente, mas como o Voa Brasil vem sendo gestado há mais de um ano, existem informações públicas divulgadas pelo ministério.

Inicialmente, a previsão é de que o programa atenda 21 milhões de aposentados com renda de até dois salários-mínimos e 700 mil alunos do ProUni. De acordo com o ministério, está prevista a emissão de 5 milhões de passagens. E o valor delas será de R$ 200.

Os beneficiários do Voa Brasil poderão adquirir as passagens ao longo de todo o ano. No entanto, poderá haver menor oferta de bilhetes durante os meses de alta temporada.

Já se sabe, entretanto, que a iniciativa não dependerá de subsídio do governo, sendo idealizada em formato para que as companhias aéreas possam oferecer passagens em períodos de ociosidade no setor, como nos meses de março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro.

VOA BRASIL GEROU MUITA POLÊMICA PARA SER LANÇADO

O Voa Brasil enfrentou muita resistência das companhias aéreas, que cobram medidas de auxílio do governo para contornar a crise enfrentada pelo setor - Gabriel Ferreira/ Jc Imagem

O Voa Brasil enfrentou muita resistência das companhias aéreas, que cobram medidas de auxílio do governo para contornar a crise enfrentada pelo setor. E, por isso, quase não vinga.

Chegou, inclusive, a criar problemas internos no governo, provocando - segundo informações de bastidores - a saída do antecessor de Sílvio Costa Filho, Márcio França (PSB), atual ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Na época, França anunciou o lançamento futuro do programa sem ter combinado com as aéreas.