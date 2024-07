Rodovias: apesar dos investimentos do governo, estrada que leva à primeira cidade do Festival Pernambuco Meu País está destruída

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Governo de Pernambuco anunciou a recuperação de mais de 800 km de estradas no Estado, com investimentos de R$ 1,5 bilhão, mas desafio ainda é grande

Apesar do anúncio oficial do governo de Pernambuco de que já recuperou mais de 800 quilômetros de rodovias no Estado, investindo R$ 1,5 bilhão em um ano e meio de gestão - feito que merece toda deferência, é claro -, ainda há muita estrada no caminho do governo. Uma delas, a PE-130, inclusive, está também no caminho do festival Pernambuco Meu País, a versão Raquel Lyra (PSDB) do tradicional Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), no Agreste Pernambucano.

A PE-130 está completamente esburacada e é o principal acesso ao município de Taquaritinga do Norte, cidade que marcará a estreia do festival nesta sexta-feira (12/7). O evento cultural foi anunciado pelo governo de Pernambuco com euforia e para marcar espaço político no setor cultural, depois de desentendimentos com a gestão municipal de Garanhuns.

O Festival Pernambuco Meu País vai acontecer de 12 de julho a 1º de setembro deste ano, em oito cidades do Agreste e do Sertão pernambucanos. A expectativa do Estado é gerar emprego e renda nas regiões e, para isso, está investindo R$ 25 milhões na programação cultural do festival.

Mas, para chegar à primeira cidade-sede do Pernambuco Meu País, turistas e até mesmo a população local vão enfrentar uma rodovia perigosa, esburacada, sem acostamento ou qualquer tipo de sinalização - tanto horizontal (na pista) quanto vertical (placas).

A PE-130 está completamente esburacada e é o principal acesso ao município de Taquaritinga do Norte, cidade que marcará a estreia do festival nesta sexta-feira (12/7) - REPRODUÇÃO / TV JORNAL INTERIOR

Imagens feitas pela equipe da TV Jornal Interior confirmam a degradação da PE-130 em praticamente toda sua extensão de 19 quilômetros. Vale ressaltar que, para ampliar a insegurança viária, a rodovia tem longos trechos de ladeiras. A PE-130, inclusive, faz a ligação de Taquaritinga com o município de Vertentes, na mesma região.

“A estrada está ruim faz tempo. Muitos buracos, fazendo com que a gente perca tudo no veículo. Para piorar, ela tem muitas ladeiras e faltam sinalização e acostamento. Quem passa com frequência gasta muito com manutenção. A cada 3 meses são R$ 600 a R$ 700 em peças”, critica o toyoteiro Lourinaldo de Oliveira.

GOVERNO DO ESTADO CORRE PARA DAR UMA “ARRUMADA” NA PE-130

Em entrevista ao SJCC durante a entrega de um trecho da duplicação da BR-104, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, na semana passada, a governadora Raquel Lyra foi questionada sobre as péssimas condições da PE-130 e afirmou que o governo estava trabalhando para incluir a rodovia no cronograma de restauração. Mas não deu qualquer prazo.

Imagens feitas pela equipe da TV Jornal Interior confirmam a degradação da PE-130 em praticamente toda sua extensão de 19 quilômetros - REPRODUÇÃO / TV JORNAL INTERIOR A PE-130 está completamente esburacada e é o principal acesso ao município de Taquaritinga do Norte, cidade que marcará a estreia do festival nesta sexta-feira (12/7) - REPRODUÇÃO / TV JORNAL INTERIOR PE-130 / Taquaritinga do Norte / Vertentes / Agreste de Pernambuco - REPRODUÇÃO / TV JORNAL INTERIOR Vale ressaltar que, para ampliar a insegurança viária, a rodovia tem longos trechos de ladeiras. A PE-130, inclusive, faz a ligação de Taquaritinga com o município de Vertentes, na mesma região - REPRODUÇÃO / TV JORNAL INTERIOR

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), entretanto, iniciou um serviço de conservação que contempla a velha operação-tapa-buraco, além de limpeza, pintura e roçado. E mais: segundo o DER-PE, também está sendo realizado um micro-revestimento, fresagem e recomposição do asfalto nos trechos mais críticos. Mas, segundo o DER-PE, os serviços estão sendo feitos conforme as chuvas.

GOVERNO DE PERNAMBUCO DIZ QUE RECUPEROU 800 QUILÔMETROS DE ESTRADAS EM UM ANO E MEIO DE GESTÃO

O governo de Pernambuco divulgou nesta terça-feira (9/7) que conseguiu requalificar mais de 800 quilômetros de estradas no Estado em um ano e meio de gestão. E que, para isso, investiu R$ 1,5 bilhão. No pacote estão obras que estavam paralisadas, como a PE-017, mais conhecida como Estrada da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, por exemplo, ou solicitadas pela população em diversas regiões de Pernambuco.

Estado está realizando serviço de conserva na PE-130, rodovia que liga Taquaritinga do Norte a Vertentes, no Agreste - Divulgação/Semobi Estado está realizando serviço de conserva na PE-130, rodovia que liga Taquaritinga do Norte a Vertentes, no Agreste - Divulgação/Semobi Estado está realizando serviço de conserva na PE-130, rodovia que liga Taquaritinga do Norte a Vertentes, no Agreste - Divulgação/Semobi

O valor investido, inclusive, representa quase a quantia que a gestão do PSB, tendo à frente o ex-governador Paulo Câmara, gastou nos quatro últimos anos de governo: R$ 2 bilhões. Anteriormente, ainda sob o comando do ex-governador Eduardo Campos, o PSB tinha investido mais R$ 2 bilhões na recuperação da malha rodoviária.

Segundo o governo, estariam sendo requalificados 429,5 quilômetros de rodovias e outros 388,5 quilômetros já teriam sido concluídos, totalizando mais de 800 quilômetros. Atualmente, 21 estradas estão sendo requalificadas, com obras em curso.

“O governo de Pernambuco está decidido a recuperar a infraestrutura do nosso Estado e as ações nas estradas, com muitas entregas já realizadas, e tantas outras próximas da conclusão, são exemplos disso. Além de assegurar o direito de ir e vir das pessoas, a reestruturação da malha rodoviária é fundamental para escoamento da nossa produção em diversas áreas da economia, atraindo mais desenvolvimento para diversas regiões. É também uma estratégia para retomada do turismo, como é o caso de obras entregues e em ritmo avançado em importantes rodovias no Litoral Sul”, afirmou a governadora Raquel Lyra.