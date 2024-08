Invasão de ciclofaixas por motoqueiros e motoristas leva ciclistas a protestar por segurança no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O start para a manifestação foi o atropelamento recente de uma ciclista exatamente numa ciclofaixa na Praça da República, sede do governo do Estado

A falta de sinalização dos equipamentos e a transformação de trechos de ciclovias e ciclofaixas em meros restos de pintura no chão, deixando completamente vulnerável quem pedala nas ruas do Recife, levaram cicloativista a protestar por mais e melhores infraestruturas cicloviárias nesta sexta-feira (26/7), no Centro do Recife..

E o start para a manifestação foi o atropelamento recente de uma ciclista exatamente numa ciclofaixa da região, localizada na Praça da República, sede do governo do Estado, e em frente ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, que era segura e deixou de ser. O ato foi convocado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo).

Na quarta-feira (24), Gaia Lourenço, ciclista e conselheira da entidade, foi atropelada enquanto pedalava no equipamento próximo ao Teatro de Santa Isabel. O sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo a ABNT) teria acontecido exatamente porque o equipamento deixou de ter os prismas de proteção no trecho em frente ao TJPE, permitindo o fácil acesso de carros e motos.

Segundo a Ameciclo, em dezembro de 2022, a Prefeitura do Recife (PCR) realizou o recapeamento da via e retirou os prismas do trecho do equipamento que funcionava como ciclovia, isolando-o do tráfego de veículos.

“Temos observado que muitos motoristas e motociclistas estão invadindo a ciclofaixa porque não existe obstáculo físico e, assim, eles não precisam reduzir e podem fazer uma curva mais fechada. Mesmo que isso signifique colocar em risco a vida do ciclista. Foi assim que fui atropelada. Um motoqueiro veio no sentido contrário ao meu, quando eu estava dentro da ciclofaixa, invadiu o equipamento e me atropelou. Sofri apenas uma queimadura leve, não estou tão machucada. Mas, eu poderia estar melhor pensando que poderia ter acontecido algo bem pior”, desabafou Gaia, em um vídeo nas redes sociais.

CICLOFAIXAS VIRARAM PISTAS DE MOTOS NO RECIFE

Mais de 1 mil condutores são multados por dia por trafegar em ciclovias ou ciclofaixas no Brasil. No Recife, foram 1 mil num mês - JAILTON JR./JC IMAGEM Mais de 1 mil condutores são multados por dia por trafegar em ciclovias ou ciclofaixas no Brasil. No Recife, foram 1 mil num mês - JAILTON JR./JC IMAGEM Motociclitas seguem invadindo as ciclofaixas - FRANCISCO ASSIS / VOZ DO LEITOR

As ciclofaixas do Recife viraram pistas de motos. Tem sido cada vez mais comum ver motoqueiros - não só entregadores, mas também Uber e 99 Moto com passageiros na garupa - utilizando as ciclofaixas para escapar de retenções ou ganhar vantagem em ultrapassagens ou em travessias com semáforos.

As reclamações de ciclistas têm aumentado devido a casos como o vivido pela ciclista Gaia Lourenço, atropelada por um motoqueiro enquanto pedalava dentro da ciclofaixa.

Os flagrantes de desrespeito estão por toda a cidade. Principalmente em ruas e avenidas que têm constante registro de retenções ou congestionamentos.

E como quase a totalidade da rede cicloviária do Recife é estruturada em ciclofaixas - quando a segregação do tráfego de veículos não é física, apenas com obstáculos pontuais e sinalização -, a vulnerabilidade para quem usa a bicicleta é ainda maior.

CICLOFAIXAS SENDO RECUPERADAS E CÂMERAS PARA FISCALIZAR INVASÕES

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que as ciclofaixas receberão manutenção em breve e que já começou a utilizar as câmeras que já fazem fiscalização por videomonitoramento para fiscalizar o uso indevido das ciclofaixas. Confira a nota da CTTU na íntegra:

“A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informa que, a partir do mês de agosto, iniciará um plano de manutenção para as ciclofaixas do Recife, que terão 33,6 km requalificados. As áreas de vias recapeadas e com mais necessidade de manutenção serão atendidas até o final do ano. Entre as estruturas contempladas, estão a Praça da República e a Avenida Antônio Falcão, esta última, inclusive, já teve o serviço iniciado.

A previsão é de que, até o final de setembro, o serviço seja concluído nesses dois locais. Além disso, a CTTU começou, este mês, a utilizar as câmeras que já fazem fiscalização por videomonitoramento para fiscalizar o uso indevido das ciclofaixas. Inclusive, áreas como Estrada do Arraial e Rua do Futuro já estão sendo contempladas”.