Trânsito: ciclofaixa vira estacionamento de carros na Praça da República, no Recife, num péssimo exemplo do poder público

A infração de trânsito coletiva aconteceu devido a um evento oficial no Palácio do Campo das Princesas. Mais de 20 automóveis ocupavam a ciclofaixa

Quem circulou pelo entorno da Praça da República, sede do governo de Pernambuco, no Centro do Recife, na manhã desta quinta-feira (4/7), não acreditou no que viu: a ciclofaixa - que era uma ciclovia, mas foi desfeita pela Prefeitura do Recife há mais de um ano - foi transformada em estacionamento de carros.

Todo o equipamento - que já oferecia uma ‘pseudo’ segurança para ciclistas - foi obstruído pelos automóveis, obrigando os ciclistas a pedalarem em meio aos carros. A infração de trânsito coletiva aconteceu devido a um evento oficial do governo do Estado - a entrega de micro-ônibus escolares a diversas cidades pernambucanas.

Para permitir que os veículos fossem estacionados, as vias locais em frente ao Palácio do Campo das Princesas - inclusive o trecho da ciclofaixa existente na área - foram fechadas ao tráfego e transformadas em estacionamento. Mais de 20 automóveis ocupavam o equipamento. A interdição da área, inclusive, é algo comum no entorno do Palácio, mas nunca foi permitido o desrespeito escancarado das regras de trânsito.

PÉSSIMO EXEMPLO PARA A POPULAÇÃO

Ciclofaixa vira estacionamento de carros na Praça da República, no Recife, num péssimo exemplo do poder público - Guga Matos/JC

Além do risco real para quem usa a bicicleta como transporte, ver uma infração de trânsito ser cometida por diversos motoristas ao lado da sede do governo do Estado e em frente ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) é um péssimo exemplo para a população.

Ficou muito feio para o poder público. E a repercussão nas redes sociais foi rápida:

“Ocupação de ciclovia por automóveis de convidados para evento no Palácio do Campo das Princesas. Se o próprio poder público NÃO DÁ BOM EXEMPLO, fica mais difícil para nós, ciclistas e eleitores(as), exigir mais respeito dos motoristas”, afirmou uma pessoa.

ESTADO CULPA PREFEITURA, QUE NÃO SE POSICIONOU

Ciclofaixa vira estacionamento de carros na Praça da República, no Recife, num péssimo exemplo do poder público - Guga Matos/JC

O JC procurou o governo de Pernambuco e a Prefeitura do Recife para saber de quem era a responsabilidade sobre a infração coletiva, mas não conseguiu uma resposta definitiva. Ao contrário, as gestões municipal e estadual jogaram a responsabilidade pela omissão no trânsito uma para a outra.

“O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) informa que foi acionado nesta quinta-feira (4/7), para dar apoio à Casa Militar, no sentido de garantir o fluxo e mobilidade do trânsito no evento citado pela reportagem. A responsabilidade de coibir parada e estacionamento proibido cabe ao órgão gestor de trânsito municipal”, afirmou o BPTran, por nota.

Já a prefeitura chegou a informar, extraoficialmente, que o controle da operação no entorno do Palácio era de responsabilidade do BPTran, em comum acordo com a Casa Militar. Mas não enviou uma resposta oficial.

Estacionar sobre ciclofaixas e ciclovias é considerado pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) infração grave, com cinco pontos na CNH dos condutores e multa de R$ 195,23, quando aplicadas - é importante destacar.