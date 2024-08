Uber e 99 Moto: 90 pessoas se machucam por dia em quedas e colisões com motos em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A conta da explosão do uso de motos, puxada principalmente pelo crescimento dos aplicativos de transporte de passageiros com motos, como Uber e 99 Moto, tem assustado o poder público em Pernambuco. Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) apontam um aumento de 1.500 pacientes atendidos a mais no último ano depois de serem vítimas de sinistros de trânsito com motocicletas.

Os dados são relacionados ao primeiro semestre de 2024, numa comparação com o mesmo período de 2023. Entre janeiro e junho deste ano, 16.381 vítimas foram atendidas nas unidades de saúde do Estado. Enquanto que em 2023 foram 14.945.

Seria o equivalente a uma média diária de 90 ocorrências com ocupantes de motocicletas que precisaram ser atendidos no sistema de saúde pública pernambucano.

Somente no Hospital Miguel Arraes, uma das unidades sentinelas do Estado e que computa as vítimas do trânsito, houve um aumento de 59,6% no número de atendimentos a pacientes do tipo. Foram 624 registros até junho de 2024 contra 391 no mesmo período de 2023.

CONDUTORES NÃO HABILITADOS SÃO COMUNS ENTRE VÍTIMAS

O aumento do atendimento a ocupantes de motos no Estado é reflexo de outro problema: a inabilidade de muitos condutores de motos. Números também divulgados pela SES, tendo como base a fiscalização de trânsito, apontam que mais da metade dos motoqueiros envolvidos em quedas e colisões e atendidos na saúde pública não são habilitados.

Números da SES também apontam que mais da metade dos motoqueiros envolvidos em quedas e colisões e atendidos na saúde pública não são habilitados - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

Em 2023, por exemplo, 53,2% dos condutores que se envolveram em sinistros não tinham carteira de motorista.

VÍTIMAS CUSTAM CARO PARA A SOCIEDADE

Vale lembrar que as vítimas do trânsito custam caro para a sociedade. O impacto no Sistema Único de Saúde (SUS) é significativo. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), numa parceria com a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal) da ONU, mostrou que um sinistro grave pode custar até mais de R$ 125 mil aos cofres públicos.

O estudo apontou que o Brasil perdeu quase 500 mil vidas em onze anos - de 2007 a 2011. O que seriam, em média, 45 mil mortes por ano. E, como se não bastasse, ainda gastou, no mesmo período, R$ 1,5 trilhão com essas colisões e atropelamentos.

Um trânsito que mata muito, mutila demais e ainda custa R$ 132 bilhões por ano. Em Pernambuco, o custo com as vítimas do trânsito é de R$ 6 bilhões por ano.

DADOS DE VÍTIMAS DE COLISÕES E QUEDAS COM MOTOS

2023

Ano todo - 31.280

Primeiro semestre (jan a jun) - 14.945

2024

Primeiro semestre (jan a jun) - 16.381

OUTROS DADOS

Vítimas de sinistros com motos no Recife no primeiro semestre de 2024: 722



Hospitais do Estado que mais receberam vítimas das motos no primeiro semestre de 2024:

- Hospital Universitário de Petrolina: 3.626

- Hospital da Restauração: 2.049

- Hospital Regional do Agreste: 1.683

- Hospital João Murilo Oliveira: 1.273

- Hospital Regional Fernando Bezerra: 1.105

- Hospital Regional Dom Moura: 1.042