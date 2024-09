5 dicas para tirar 2ª via da CNH em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Essas dicas ajudarão a tornar o processo de emissão da 2ª via da CNH em Pernambuco mais rápido e eficiente, garantindo que você possa voltar a dirigir

Se você perdeu, teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) roubada ou danificada e precisa solicitar a segunda via em Pernambuco, aqui estão cinco dicas essenciais para facilitar o processo:

1- Faça Online

Para emitir uma 2ª da CNH é possível fazer de forma totalmente online.

Você pode acessar em: https://www.detran.pe.gov.br/segunda-via-de-cnh

2- Documentação necessária

Você pode acessar os agendamentos e serviços do site do DETRAN-PE será necessário efetuar o login no Gov.br.

Em seguida, você irá confirmar seus dados e emitir um boleto:

O valor da Segunda via da CNH ou PPD é de 125,36.

Antes de iniciar o processo, certifique-se de ter todos os documentos necessários em mãos.

Você precisará do número do Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach), CPF, identidade e comprovante de residência atualizado. Se sua CNH foi roubada, é importante também ter o Boletim de Ocorrência.

3- Agendamento

Após a solicitação online e o pagamento da taxa, você poderá escolher um local para retirar sua nova CNH. O Detran-PE disponibiliza a retirada em diversas unidades, como os Expressos Cidadão.

Verifique qual é o ponto mais conveniente para você e acompanhe o status da emissão pelo site.

4- Prazo para receber

Os prazos para emissão da CNH em Pernambuco são os seguintes:

Recife e Região Metropolitana: 05 dias úteis



Demais localidades: até 10 dias úteis.

5- CNH Digital

A CNH digital tem a mesma validade da CNH impressa. A CNH virtual substitui a física quando o documento é exigido, como em uma blitz.

Ou seja, o porte da CNH pode ser dispensado quando documento for acessado por meio digital. O artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), permite que o condutor escolha se prefere que sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) seja expedida por meio físico ou digital.

Para ter acesso ao documento digital, é necessário que a CNH impressa possua um QR Code , que é escaneado e validado pelo aplicativo.

Esta iniciativa oferece mais praticidade aos condutores, permitindo que tenham acesso rápido ao documento por meio de dispositivos móveis, dispensando a necessidade de portar a CNH física.

