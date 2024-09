Qual é a validade da carteira de motorista? Não perca a sua renovação!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É comum os motoristas esquecerem o prazo para a renovação da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Paralelamente à informação de qualidade, muitas mentiras são ditas a respeito da CNH e acabam confundindo o condutor recém-habilitado.

Qual é a validade da CNH?

Desde 2021, a CNH tem validade de 10 anos, mas só para os condutores que tiverem até 50 anos de idade.

Aqueles que têm idade superior aos 50, necessitam renovar a carteira de habilitação de 5 em 5 anos. E o período se restringe mais para quem alcançar os 70 anos em condições de dirigir, neste caso, a carta é renovada de três em três anos.

Idade do motorista / Renovação

Até 49 anos / 10 anos

Entre 50 e 60 anos / 5 anos

Mais de 70 anos / 3 anos

Dirigir com documento vencido por mais de 30 dias dá multa?

Sim, dirigir com o documento de habilitação (CNH) vencido por mais de 30 dias acarreta multa.

Independente de quanto tempo o documento esteja vencido, ele se torna inválido a partir do primeiro dia após a data de vencimento, sujeitando o motorista às penalidades previstas pela legislação. O registro da CNH deixa de ser válido imediatamente após o vencimento, e as consequências legais são as mesmas, quer o documento tenha expirado um dia ou cinco anos.

Regras para Renovação da CNH

Atualmente, não é mais necessário esperar a CNH vencer para iniciar o processo de renovação. O Detran agora oferece a possibilidade de renovar o documento antes do vencimento, inclusive através do PoupaTempo. Para agendar a renovação, basta acessar o site do Detran ou do PoupaTempo Digital, onde é possível escolher dias e horários disponíveis.

Em São Paulo, o PoupaTempo tem unidades em várias localidades, como Alesp (Zona Sul), Cidade Ademar (Zona Sul), Itaquera (Zona Leste), Lapa (Zona Oeste), Sé (Centro) e Santo Amaro (Zona Sul), facilitando o acesso à renovação da CNH.

Como Renovar a minha CNH?

Para renovar a CNH, é necessário cumprir algumas exigências:

Regularização: A habilitação deve estar atualizada com foto e em boas condições. A CNH vencida não pode ser renovada pelos mesmos passos descritos.

Respeitar o prazo de vencimento: Após o vencimento, o documento não poderá ser renovado seguindo o processo padrão.

Situação penal: A CNH não pode ser renovada se houver disputas judiciais envolvendo o condutor.

Dados consistentes: Verifique se seus dados pessoais, como endereço, nome e outros, estão corretos e atualizados.

Exame toxicológico: Obrigatório para as categorias C, D e E.

Exame médico: Necessário para todas as renovações. O exame, que testa visão, reflexo, audição e coordenação motora, pode ser agendado no site do Detran e custa cerca de R$113,06 (preço pode variar de estado para estado).

Avaliação psicológica: Exigida para motoristas de algumas categorias, como caminhoneiros e taxistas, que exercem atividades de transporte remunerado.

Seguindo essas etapas, você poderá renovar sua CNH sem complicações e continuar a dirigir dentro da lei.