Túnel na BR-232, em Gravatá, terá faixa interditada para instalação de iluminação LED

Com intenção de melhorar visibilidade e segurança no trânsito, a Neoenergia Pernambuco iniciará a substituição das lâmpadas antigas por LED no túnel

A partir de quarta-feira, 18 de setembro, motoristas que trafegam pelo túnel Plínio Pacheco, na BR-232, em Gravatá, deverão redobrar a atenção.

A Neoenergia Pernambuco, em parceria com o Governo do Estado, o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-PE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), iniciará a substituição da atual iluminação do túnel por lâmpadas de tecnologia LED.

Esse serviço faz parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Aneel.

Interdições e horários de serviço

As substituições acontecerão entre 9h e 16h e entre 22h e 5h, com a interdição de uma faixa do túnel nesses períodos.

Para garantir a segurança durante o processo, o DER e a PRF realizarão uma sinalização especial na entrada do túnel.

A previsão é de que a intervenção dure cerca de 15 dias, finalizando até o início de outubro.

Visibilidade e segurança no trânsito

“O túnel da BR-232 é um ativo importante para o estado de Pernambuco, sendo a principal rota de entrada para municípios turísticos como Gravatá, Caruaru e Sairé, além de dar acesso ao Sertão. Com a instalação das lâmpadas LED, a visibilidade no túnel será significativamente melhorada, reduzindo os riscos de acidentes e proporcionando maior segurança para todos”, afirmou João Paulo Rodrigues, diretor de relações institucionais da Neoenergia.

“O LED consome até 40% menos energia e tem uma vida útil de mais de 65 mil horas”, explicou. Esse ganho em eficiência energética vai impactar diretamente na redução de custos com manutenção e no consumo de energia do estado.

O secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, Diogo Bezerra, destacou a importância da parceria entre o governo estadual e a Neoenergia: “A melhoria na iluminação e segurança das estradas é sempre bem-vinda, especialmente em regiões tão importantes para o turismo e a economia do Agreste”.

A Polícia Rodoviária Federal também estará presente durante todo o período das obras, auxiliando no controle do trânsito.

O inspetor Hélio Davino, da delegacia da PRF em Caruaru, reforçou o compromisso da PRF em minimizar os impactos no tráfego: “Estamos prontos para garantir a fluidez do trânsito durante as intervenções e pedimos a compreensão dos motoristas, já que essas melhorias são fundamentais para a segurança viária”.