Colisão no Pina: jovens que morreram em colisão de trânsito na Avenida Boa Viagem estavam fugindo de assalto, confirma Polícia Civil

O sinistro ocorreu quando um veículo em alta velocidade colidiu com uma árvore, matando todos os ocupantes, no dia 22 de julho, no bairro do Pina

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, ontem (11), dois homens que estão envolvidos no sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo a ABNT) ocorrido no dia 22 de julho, na Avenida Boa Viagem, no Pina, na Zona Sul do Recife, onde o condutor que conduzia um veículo em alta velocidade chocou-se contra uma árvore, provocando a morte dos seis ocupantes.

De acordo com as investigações, foi provado "de maneira inequívoca" que a colisão foi provocada porque as vítimas estavam fugindo de um assalto realizado minutos antes, também na Avenida Boa Viagem. Após serem assaltados, os jovens fugiram do local de carro, em alta velocidade e com a ocupação de passageiros além do limite, e acabaram colidindo contra a árvore, um quilômetro depois.

INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL

Os autores do roubo foram identificados, qualificados e reconhecidos por testemunhas do crime, segundo a Polícia Civil. As prisões foram realizadas na comunidade Vila São Miguel, em Afogados, na Zona Oeste do Recife, pela Delegacia de Polícia de Delitos de Trânsito, com apoio de policiais da Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos (DPRF) e da equipe de operações da gestão Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (DEPATRI).

De acordo com a polícia, o local onde a prisão aconteceu é dominado pelo tráfico de drogas e de difícil acesso. Por isso, a necessidade de várias equipes policiais na ação. "A abordagem se deu de maneira cirúrgica sem chance de reação ou fuga. Desse modo, em menos de dois meses, o trabalho investigativo elucidou as circunstâncias do acidente, apontou a autoria do roubo, demonstrou a relação de causa e efeito entre os fatos, e prendeu os autores", afirmou a Polícia Civil em nota.