Transporte público: governo de Pernambuco inicia modernização de três grandes e problemáticos terminais de ônibus do Grande Recife

Três grandes e problemáticos Terminais Integrados de ônibus e metrô do transporte público da Região Metropolitana do Recife serão requalificados e - o que mais importa - ampliados pelo governo de Pernambuco, gestor do transporte público do Grande Recife. Os TIs Camaragibe (Zona Oeste da RMR), PE-15 (em Olinda) e Pelópidas Silveira (em Paulista) tiveram os projetos de reforma e ampliação, orçados em mais de R$ 1 milhão, iniciados pelo Estado.

A previsão, entretanto, é de que as obras em si só tenham início em fevereiro de 2025, depois de concluída a etapa de projetos. E que a conclusão das melhorias para os passageiros e operadores do transporte público aconteça um ano depois. Os três TIs integram o sistema de BRT pernambucano: os Corredores Leste-Oeste e Norte-Sul. Os recursos para as reformas dos terminais totalizam R$ 90 milhões e são do governo federal, via Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

“A reforma vai ampliar a capacidade dos terminais, aumentar o número de linhas e melhorar a qualidade do atendimento aos usuários. E tudo de forma a assegurar que a operação dos terminais não seja interrompida durante as intervenções”, explica o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano de Pernambuco, Francisco Sena.

MAIS DE R$ 1 MILHÃO INVESTIDOS NOS PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO

O TI Camaragibe, por onde circulam 51 mil passageiros por dia e fundamental pela integração com o Metrô do Recife, é o que receberá mais investimentos na fase de projetos. Serão R$ 512.264,51. Faz parte do Corredor Leste-Oeste. O TI PE-15, que atende 50 mil passageiros e ao Corredor Norte-Sul, terá R$ 286.257,01. E o TI Pelópidas Silveira, também do Corredor Norte-Sul e por onde passam 79 mil pessoas diariamente, terá R$ 262.209,40 para o projeto. O Terminal é um dos mais problemáticos do sistema atualmente.

A Seduh contratou esta semana a empresa Métrica Engenharia, que venceu a licitação para realizar a consultoria e desenvolvimento dos projetos de modernização dos três TIs. A empresa irá fazer a atualização do anteprojeto e a elaboração de diversos projetos técnicos, incluindo arquitetura, engenharia e complementares, como paisagismo, fundações, instalações elétricas, cabeamento estruturado e sistemas de segurança e comunicação.

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO SERÃO FEITAS SEM INTERROMPER A OPERAÇÃO

No caso dos TIs PE-15 e Pelópidas, além do projeto definitivo, a empresa será responsável por desenvolver o plano de execução da obra e o orçamento do terminal provisório, garantindo que a operação não seja prejudicada durante as intervenções. O mesmo vale para o TI Camaragibe.

A execução dos trabalhos de projetos pela Métrica está prevista para 60 dias, 120 dias e 180 dias, respectivamente, a partir da emissão da ordem de serviço. A reforma do TI Camaragibe, inclusive, já fez parte dos projetos ainda para a Copa do Mundo de 2014, sem nunca ter saído do papel.