Privatizado, metrô de BH recebe investimento do Governo Federal 20 vezes maior que o do Recife

Metrô de BH recebeu R$ 2,8 bilhões do Ministério das Cidades, enquanto o Metrô do Recife recebeu R$ 136,1 milhões de recursos do Novo PAC

Mesmo privatizado, o investimento recebido pelo metrô de Belo Horizonte por parte do Governo Lula foi 20 vezes maior que o investido no Recife, que continua sob a gestão federal.

A venda do metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte foi concretizada em 2022. O transporte era operado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos em Minas Gerais (CBTU-MG) e foi comprado pelo Grupo Comporte Participações, pelo valor de R$ 25,7 milhões.

Com a privatização, a empresa se tornou controladora da CBTU-MG e faz a gestão, operação e manutenção da rede Linha 1 (Novo Eldorado–Vilarinho). A Linha 2 (Nova Suíça-Barreiro) está em construção, com um investimento bilionário do Governo Federal.

Investimento de R$ 3,2 bilhões

Para as obras da Linha 2, estão sendo investidos R$ 3,2 bilhões. Dessa verba, 87% são provenientes do Ministério das Cidades. Ou seja, o Governo Federal está investindo R$ 2,8 bilhões para que as obras aconteçam. Os outros R$ 400 milhões são recursos do governo de Minas Gerais.

A linha 2 de BH vai ganhar sete novas estações para o sistema de transporte por trilhos da cidade. São elas: Nova Suíça, Amazonas, Nova Gameleira, Nova Cintra, Vista Alegre, Ferrugem e Barreiro. A previsão para a conclusão das obras, que começaram na segunda-feira (16/09), é 2028.

Após o fim das construções, a expectativa é de que o metrô de Belo Horizonte transporte uma média de 213 mil passageiros por dia, 56 mil deles na linha 2.

Metrô do Recife segue sofrendo com falta de estrutura

Se o metrô de BH vem conseguindo se reestruturar e recebendo investimentos federais mesmo depois de privatizado, o do Recife segue "respirando por aparelhos".

É justo afirmar que o Metrô da capital pernambucana foi incluído, pelo presidente Lula, no Novo PAC, e que por esse motivo recebeu um investimento de R$ 136,1 milhões.

Entretanto, o sistema metropolitano sobre trilhos da Região Metropolitana do Recife, que atende cerca de 180 mil pessoas diariamente, continua enfrentando sérios problemas.

Valor poderia resolver necessidades urgentes para melhoria, modernização e, principalmente, segurança operacional do sistema, diz Companhia - DAY SANTOS/JC IMAGEM

A tarifa de R$ 4,25 é mais cara que a dos ônibus, e os passageiros sofrem com trens lotados, especialmente nos horários de pico, devido à frota reduzida, além do calor em algumas composições.

Como já divulgado pela Coluna Mobilidade, na Linha Centro, apenas de oito a nove trens operam no horário de maior demanda, de um total de 12 composições.

Na Linha Sul, a situação é ainda mais crítica, com seis a sete trens em operação no horário de pico, resultando em intervalos de até 20 minutos, o que é considerado inaceitável para um sistema metroviário.

Metrô do Recife precisa de menos do que foi investido em BH

Metroviários decretam estado de greve até o dia 1º de outubro - GUGA MATOS/JC IMAGEM

A superintendente do Metrô do Recife, Marcela Campos, já revelou à coluna que com R$ 1,7 bilhão seria possível acabar com os problemas constantes do metrô e reerguê-lo para uma operação mais confiável. Ou seja, menos do que foi investido em BH já serviria para superar boa parte dos obstáculos no Recife.

Segundo a companhia, um documento propondo e orçando melhorias para o Metrorec foi entregue ao Ministério das Cidades para ser executado num prazo de quatro anos.

Os valores são estimados em R$ 866 milhões em investimentos diretos no sistema, e mais R$ 900 milhões para aquisição de uma nova frota de trens para substituir a antiga, com mais de 40 anos de operação. Apesar disso, ainda não há previsão de liberação e atendimento desses pedidos.

Reportagem procurou a CBTU

A reportagem procurou a CBTU Recife para saber o posicionamento da regional sobre a diferença de investimentos em relação ao metrô de BH. Entretanto, a Superintendência da capital pernambucana informou que a responsabilidade é da administração Central da CBTU, que fica em Brasília.

"Em relação ao questionamento sobre os investimentos no Metrô do Recife e a comparação com os aportes destinados ao Metrô de Belo Horizonte, informamos que essa questão está sob a responsabilidade da Administração Central da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). Recomendamos que o pedido de informações seja direcionado a essa instância, que poderá fornecer um posicionamento mais detalhado sobre investimentos futuros e as necessidades da CBTU Recife", pontuou.

A reportagem, então, procurou a administração central da empresa que informou não existir previsão, por parte do Governo Federal, de quando será feito o investimento necessário na capital pernambucana.

"A Companhia Brasileira de Trens Urbanos informa que, neste ano (2024), além dos R$ 136 milhões anunciados, a CBTU investirá mais R$ 79 milhões na Superintendência de Recife. Desde ano passado (2023), a gestão em Recife e a Administração Central, em Brasília, realizam um trabalho intenso e constante junto ao Governo Federal por recursos. A CBTU apresentou, ao Ministério das Cidades, as necessidades de investimento na Superintendência de Recife, com um Planejamento estratégico de recuperação do metrô. No momento não há previsão de liberação para atender, em sua totalidade, esse pleito", disse a central.

Governo Federal não tem previsão

Levando em consideração que o Metrô do Recife vive em estado de emergência há quase 10 anos, o JC também procurou o Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, para tratar da mesma pauta.

Segundo o ministério, existe um estudo em curso que pode proporcionar investimentos ao sistema, entretanto, a pasta não deu prazo ou detalhamentos sobre os planos.

"O metrô de Recife foi selecionado neste ano no Novo PAC Mobilidade Grandes e Médias Cidades com o valor de R$ 136,1 milhões que serão aplicados em intervenções emergenciais para garantir a segurança e confiabilidade do sistema. Há também um estudo em curso, sendo conduzido pela Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, que pode proporcionar investimentos estruturantes no sistema sobre trilhos da capital pernambucana", disse o Governo.