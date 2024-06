Quebra Metrô do Recife: governo Lula segue ignorando o Metrô do Recife, que sobrevive sem investimentos e com 50% do orçamento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Metrô do Recife segue sobrevivendo de migalhas. Vivendo com uma contenção de mais de 50% do dinheiro para custeio, ou seja, para garantir a operação em si

* Matéria alterada com a retomada da operação do Ramal Jaboatão da Linha Centro. O Ramal Camaragibe, entretanto, segue fechado, com previsão de reabrir até o fim da manhã desta terça (11), segundo a CBTU.



A quebra da Linha Centro do Metrô do Recife, que sequer entrou em operação nesta segunda-feira (10/6), é mais um reflexo do sucateamento que o sistema metropolitano segue vivendo, mesmo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mais uma vez, um “problema na rede elétrica” - que quase sempre é reflexo da ausência de manutenção devida - suspendeu a operação das 18 estações da principal linha do sistema, que conecta o Centro do Recife a Jaboatão dos Guararapes e a Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.



O Metrô do Recife segue sobrevivendo de migalhas. Vivendo com uma contenção de mais de 50% do dinheiro para custeio, ou seja, para garantir a operação em si. Os recursos até são liberados ao longo do ano, mas a conta gotas e ainda assim insuficientes. “O custeio, de fato, está muito apertado. E nós temos priorizado todos os recursos disponíveis para a segurança operacional. Especialmente a recuperação da via permanente do sistema (área onde circulam os trens)”, admite a superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) no Recife, Marcela Campos.

Em 2023, o custeio aprovado foi de R$ 112 milhões e chegou um pouco mais: R$ 124 milhões. Para 2024, subiu um pouco: foram aprovados R$ 132 milhões na Lei Orçamentária Anual (LOA). E, como explicou a superintendente, 90% desse valor é voltado para a continuidade de contratos que garantem a operação. A folha de pagamento dos 1.700 metroviários não está incluída.

INTERVALOS GIGANTES, TRENS SUPERLOTADOS E PERDA DE DEMANDA

Metrô do Recife quebra, mais uma vez, e deixa passageiros sem transporte - DAY SANTOS/JC IMAGEM

O único investimento aprovado até agora foram R$ 30 milhões que serão para a via permanente, tanto da Linha Centro quanto da Linha Sul. E como resultado da ausência de investimentos, o Metrô do Recife sofre com uma operação cada dia mais deficiente, com quebras e falhas como a desta segunda-feira.

Usar o sistema, que hoje tem uma tarifa mais cara do que a dos ônibus - R$ 4,25 -, é um martírio. Além das quebras, os trens operam lotados nos horários de pico devido à frota reduzida.

Os intervalos chegam a 20 minutos mesmo no pico, o que é inaceitável para um sistema metroviário e de alta demanda. A Linha Centro vem operando com apenas 8 ou 9 trens, mesmo no pico. Tem, ao total, 12 composições.

Já a Linha Sul opera com ainda menos: 6 a 7 trens no pico. “É o limite do mínimo”, reconhece Marcela Campos. Esse cenário de desestruturação provoca a perda de confiabilidade no sistema que, junto com as quebras, afasta cada vez mais o passageiro.

São apenas 180 mil passageiros nas duas linhas atualmente. Já foram quase o dobro. Por isso, o Metrô do Recife segue pedindo socorro.

Linha centro do Metrô do Recife amanheceu fechada - Welington Lima / Tv Jornal

Confira as perguntas encaminhadas à Administração Central da CBTU, em Brasília, e que mostram a real situação do Metrô do Recife:

- Quanto a CBTU Recife recebeu de orçamento em 2024 e quanto era previsto?

O quadro de dotação definido pelos limites aprovados na LOA foi de R$ 149.423.000. Todavia, a proposta orçamentária enviada foi de R$ 159.920.291 (custeio e investimento).

- Quanto recebeu de orçamento em 2023 e quanto era previsto?

A proposta orçamentária enviada foi de R$ 765.545.642. O quadro de dotação definido pelos limites aprovados na LOA foi de R$ 162.230.548.

- Temos alguma previsão de ampliação de orçamento este ano?

As necessidades de suplementação orçamentárias são repassadas nas devidas janelas de pedido à Secretaria de Orçamento Federal (SOF); no entanto, não há como prever se serão atendidas.

- Temos alguma previsão de recursos para investimento este ano?

Do total definido pela LOA, R$30 milhões estão previstos para Investimentos. Destacamos que a CBTU apresentou, ao Ministério das Cidades, as necessidades de investimento com um planejamento estratégico de recuperação do Metrô do Recife para um período de quatro anos. Esses valores giram em R$ 866 milhões para requalificação e recuperação de via permanente, sinalização, edificações e material rodante, mais R$ 900 milhões para nova frota. No momento, não há previsão de liberação através do PAC para atender este pleito.

- Existe a possibilidade de a Linha Sul ter a operação diária suspensa para que os trens sejam transferidos para a Linha Centro?

A CBTU não cogita essa possibilidade. Até o momento, o material rodante existente consegue manter a operação de todo o sistema, sem necessidade de suspensão da operação de nenhuma de nossas linhas.

CRÍTICAS AO SUCATEAMENTO DO METRÔ DO RECIFE

Linha centro do Metrô do Recife amanheceu fechada - Welington Lima / Tv Jornal

As constantes paralisações do Metrô do Recife foram criticadas pelos metroviários. O Sindmetro-PE se solidarizou com os passageiros e culpou a direção da CBTU pelos problemas. Acusou a gestão, inclusive, de “completamente negligentes em relação às suas responsabilidades para com o serviço à população pernambucana”.

“Desde o início de nossa gestão à frente do sindicato, temos exigido a saída da CBTU do Programa Nacional de Desestatização - PND. Essa saída é crucial para garantir os investimentos necessários para um metrô eficiente e de qualidade. Além disso, defendemos uma tarifa social de R$ 2,00”, afirmou, em nota, o presidente do sindicato, Luiz Soares.

“Em março deste ano, após muitas reuniões com o governo federal, foi anunciada essa retirada, trazendo a esperança de destinação de recursos para a manutenção e melhoria do serviço. Infelizmente, até o momento, o governo federal não se pronunciou sobre essa resolução, deixando a situação caótica para todos aqueles que dependem do nosso metrô. Expressamos nossa solidariedade a toda a população que utiliza o Metrô do Recife para se locomover na Região Metropolitana”, afirmou.



ENTENDA A PANE DO METRÔ DESTA SEGUNDA

Segundo a CBTU, a mais recente pane elétrica do metrô identificada no trecho entre as estações Werneck e Coqueiral, ponto que é considerado crucial para a operação porque fica na bifurcação das Linhas Centro e Sul. A operação não foi iniciada nesta segunda para que a equipe de manutenção atuasse.

A Linha Sul — que vai da Estação Cajueiro Seco, em Jaboatão, até a Estação Central do Recife — opera normalmente. A Linha Sul tem 12 estações e transporta, diariamente, 60 mil passageiros - já foram mais de 100 mil. A operação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), até o Cabo de Santo Agostinho, também não foi afetada pela pane.

REFORÇO DE ÔNIBUS

Para suprir a falta do metrô, o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) ativou três linhas especiais de ônibus. São elas:

2481 - TI Camaragibe/TI Tip;

238 - TI Jaboatão/TI Barro;

858 - TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro.

AS PANES DO METRÔ DO RECIFE

Confira algumas das últimas panes do Metrô do Recife:

14 de abril de 2024: A linha Sul parou de funcionar por um dia após um trem quebrar e causar um problema na rede elétrica do sistema;

11 de março de 2024: Todas as estações da Linha Sul do Metrô do Recife amanheceram fechadas por causa de um problema na rede de energia;

25 de dezembro de 2023: A Linha Sul não operou por dois dias seguidos, pois um problema na rede elétrica fez com que os trens precisassem de reparos;

26 de novembro de 2023: Passageiros precisaram descer no meio dos trilhos, próximo da Estação Prazeres, por conta de outro problema na rede de energia;

02 de agosto de 2023: Metroviários iniciaram uma greve reivindicando, entre outros pontos, a reestruturação do Metrô do Recife. A operação foi impactada por 25 dias;

20 de junho de 2023: Fios da rede elétrica se romperam e pegaram fogo, suspendendo toda a operação da Linha Centro por um dia.