Metrô do Recife vai funcionar no domingo das eleições, 6 de outubro, confirma CBTU

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Metrô do Recife vai funcionar, excepcionalmente, no dia 6 de outubro, domingo, por causa das eleições municipais.

A informação foi confirmada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). O horário de funcionamento será o tradicional, das 5h da manhã até as 23h da noite.

Apesar da garantia de funcionamento durante o dia de votação, o metrô do Recife segue com as atividades paralisadas aos domingos por tempo indeterminado.

O metrô está sem funcionar aos domingos desde 1° de setembro para a realização de manutenções no serviço, como as trocas dos dormentes e dos trilhos.

O investimento de R$ 136 milhões foi feito pelo Governo Federal através do Novo PAC Seleções (Plano de Aceleração do Crescimento), anunciado em julho de 2024.

Segundo a CBTU Recife, o horário de manutenção noturno, de 0h até as 4h, é curto para que a manutenção seja feita em sua totalidade, e por isso houve a necessidade de suspensão do funcionamento aos domingos.

Imagem ilustrativa de metrô - DIVULGAÇÃO/METRÔ BH

De acordo com a CBTU, cerca de 48 mil pessoas utilizam o metrô em um domingo comum.

As cidades da Região Metropolitana do Recife atendidas pelo Metrô somam quase 2 milhões de eleitores, de acordo com o TRE-PE; muitos deles dependem do transporte público.

Sem previsão de retorno

Apesar do número de pessoas prejudicadas sem as atividades do Metrô aos domingos, a companhia informa que não existe data para o retorno.

“Não consigo dizer porque temos muitos pontos para recuperar. Tentamos minimizar o máximo possível os impactos para a população, mas não conseguiremos fazer os trabalhos apenas no horário noturno porque, depois que desenergizamos a linha, são apenas quatro horas até iniciar a operação do dia seguinte”, explicou a superintendente da CBTU Recife, Marcela Campos.

Essa foi a primeira ação concreta de investimento no sistema metropolitano, que há quase dez anos vem sobrevivendo com pouco mais de 50% dos recursos necessários para bancar o custeio.