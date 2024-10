Colisão de ônibus com poste deixa parte de moradores da Zona Norte do Recife sem energia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Uma colisão de ônibus contra um poste deixou parte da Avenida Rui Barbosa, localizada na Zona Norte do Recife, sem energia elétrica na noite desta sexta-feira (4). O ônibus operava a linha 630 Vasco da Gama / Derby.

O impacto foi forte o suficiente para danificar completamente o poste e interromper o fornecimento de energia em boa parte da região.

Segundo cidadão que estava no local, a falta de energia foi até o cruzamento com a Rua Amélia, causando transtornos para os moradores e comerciantes da área.

Moradores do centro relatam que também sofreram com a queda de energia e de acordo com informações de quem estava no local, o Shopping Boa Vista ficou sem eletricidade por um período.

Previsão de reestabelecimento da energia

A Neoenergia Pernambuco enviou equipes para o local da colisão. Segundo a companhia, a troca do poste e a reconstrução da rede elétrica danificada são tarefas complexas, que demandam tempo e um trabalho especializado.

No entanto, medidas emergenciais foram tomadas para restabelecer o serviço no menor tempo possível.

Cerca de 70% dos clientes que tiveram o fornecimento interrompido estão sendo religados remotamente, por meio de transferência de carga, realizada pelo Centro de Operações da Neoenergia.

A expectativa é que o processo de restauração parcial seja concluído até às 20h30 desta sexta-feira. Mas a previsão para 100% do reestabelecimento é para a madrugada deste sábado (5).

Confira a nota da Neoenergia na íntegra

A Neoenergia Pernambuco informa que está com duas equipes na Avenida Rui Barbosa, e mais uma terceira se deslocando, para substituir o poste danificado pelo ônibus, na noite desta sexta-feira. Cerca dos 70% dos clientes que tiveram o fornecimento de energia interrompido devido à colisão devem ser religados por meio de transferência de carga de forma remota, pelo Centro de Operações da Neoenergia, até às 20h30. É importante ressaltar que a substituição do poste e a reconstrução total da rede elétrica destruída na colisão é um trabalho complexo e que exige um tempo maior para ser concluído. A previsão é que o serviço seja totalmente concluído e 100% dos clientes sejam religados na madrugada deste sábado.

Até o momento, não há informações sobre possíveis feridos durante o ocorrido. O Jornal do Commercio entrou em contato com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) mas até esta publicação não recebeu retorno.

De acordo com a assessoria da Neoenergia o serviço de energia já foi normalizado nos locais atingidos.