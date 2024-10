Eleições 2024: O uso do transporte público na hora do voto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pelo menos 19 capitais brasileiras terão passe livre nas eleições, entre as quais Belém, Belo Horizonte. Goiânia, Rio de Janeiro e São Paulo

Confira o artigo assinado por Emanuele Cassimiro, diretora de produto (CPO) do Cittamobi, o principal aplicativo de mobilidade urbana do País, usado, principalmente, para indicar o horário de chegada de ônibus e metrôs.

No texto, Cassimiro destaca a importância dos sistemas de transporte público urbano e também rodoviário, como ônibus, metrôs, VLTs e trens, na garantia do acesso da população à cidadania, neste domingo (6/10) exercida pelo voto para prefeito e vereador.

"No próximo dia 6 de outubro acontece o 1º turno das Eleições 2024 em todo o País, onde 155.912.680 eleitoras e eleitores estão aptos para votar e escolher seus representantes para as câmaras municipais e prefeituras.

Assim como aconteceu nas últimas eleições, a maioria dos votantes é representada pelas mulheres. Elas representam 52% do total, alcançando o número de 81.806.914 eleitoras. Já os homens somam 74.076.997 e equivalem a 48% do eleitorado. Outros 28.769 votantes não informaram o gênero pelo qual se identificam, o que representa 0,02% do total de eleitores.

São essas pessoas que escolherão as candidatas e os candidatos que ocuparão os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em 5.569 municípios espalhados pelo País.

Transporte público gratuito no domingo

Muitos eleitores vão chegar às sessões de votação utilizando o transporte público coletivo, mostrando a importância dos sistemas para as cidades e a cidadania - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

Para que todas essas pessoas possam se deslocar com tranquilidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tomou uma decisão importante ao dispor sobre o transporte gratuito de eleitores no dia das eleições.

De acordo com a legislação nacional vigente, o transporte de eleitores no dia da votação é legal, sendo respaldado pela Lei nº 6.091/1974 e pela Resolução do TSE nº 23.736/2024.

Sendo assim, 19 capitais terão passe livre nas eleições, entre as quais Belém-PA, Belo Horizonte-MG, Goiânia-GO, Rio de Janeiro-RJ e São Paulo-SP, entre outras cidades. Vale cada eleitor verificar em sua cidade se há a gratuidade do uso do transporte público.

Tecnologia que ajuda a se deslocar pela cidade

Uma tendência interessante é a utilização da tecnologia pelos eleitores para se deslocarem até suas zonas eleitorais. Aplicativos como o Cittamobi possibilitam identificar a linha e o ponto de ônibus mais próximos, traçar a rota desde a origem até o destino desejado, planejar o retorno para casa e até mesmo recarregar cartões utilizados no transporte público, em determinadas cidades, facilitando a mobilidade no dia das eleições.

Emanuele Cassimiro, diretora de produto (CPO) do Cittamobi, o principal aplicativo de mobilidade urbana do País - Divulgação

É importante ressaltar que a implementação de políticas de tarifa zero pode ter um impacto significativo no aumento da participação dos eleitores nas eleições.

Isso não apenas melhora a mobilidade urbana, reduzindo o número de veículos nas ruas, mas também contribui para a sustentabilidade ambiental ao diminuir as emissões de gases que afetam o efeito estufa.

Crescimento eleitoral e inclusão

Com a votação marcada para ocorrer em 500.183 seções eleitorais em todo o País, destaca-se um esforço contínuo em prol da acessibilidade.

Dentre essas seções, 180.191 são designadas como seções acessíveis, onde eleitoras e eleitores com e sem deficiência ou mobilidade reduzida poderão exercer seu direito ao voto sem enfrentar barreiras arquitetônicas. Essa iniciativa visa garantir a participação plena e igualitária de todos os cidadãos no processo eleitoral.

Aplicativo Cittamobi, que informa o horário de chegada do transporte público - Divulgação

Um ponto de destaque é a disponibilização do aplicativo Cittamobi Acessibilidade, uma ferramenta que promove a inclusão de pessoas com deficiência visual no uso do transporte público.

Graças a essa tecnologia, indivíduos com essas necessidades especiais podem se deslocar de forma mais independente, facilitando sua chegada às zonas eleitorais e permitindo que participem das eleições de maneira democrática e autônoma.

Participação nas eleições é importante

A combinação entre o aumento do eleitorado, a garantia de seções eleitorais acessíveis, transporte público gratuito e de qualidade reflete um compromisso crescente com a promoção da participação democrática e a eliminação de barreiras que possam dificultar o exercício pleno da cidadania, promovendo cidades mais inclusivas, sustentáveis e democráticas".