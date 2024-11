Protesto dos rodoviários: veja o que diz Aldo Lima, presidente do sindicato dos motoristas de ônibus

Após protesto no Centro do Recife na última segunda-feira (4), os rodoviários reuniram-se novamente em ato no terminal integrado da PE-15 nesta terça-feira (5). Os motoristas de ônibus estacionaram os veículos do lado de fora do terminal, em Olinda, Região Metropolitana do Recife, bloqueando a via.

Os protestos são em oposição ao Projeto de Lei 1366/2023 que proíbe a prática de ‘surf nos ônibus’, de autoria do deputado estadual Pastor Júnior Tércio (PP). O projeto estabelece que o motorista, ao identificar a prática, pare o ônibus e determine a descida do infrator. E, sem sucesso, acione a polícia.

O texto foi aprovado pela Câmara e aguarda sanção da governadora Raquel Lyra (PSDB).

Os rodoviários entendem a definição como uma transferência de responsabilidade para os mesmos, já sobrecarregados ao exercer dupla função.

O projeto determina multa de até 100 vezes o valor da passagem e sanções às empresas que não observarem a lei.

O que diz o sindicato?

O sindicato dos rodoviários tem se posicionado contra a sanção do projeto. O primeiro protesto, na Avenida Guararapes, foi organizado pelo sindicato. Entretanto, segundo o próprio sindicato, não é o caso do ato desta terça-feira.

Em conversa com o JC, Aldo Lima, presidente do Sindicato dos Rodoviários, afirmou que o ato não foi organizado pela associação, mas sim por um grupo que ele intitula de 'oposição'.



VÍDEO: Deputado Júnior Tércio (PP) diz que a punição é só para quem praticar, e não para o motorista