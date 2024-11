Grupo de rodoviários realiza protesto contra projeto que proíbe o ‘surf’ nos coletivos na RMR

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um grupo de rodoviários realizou um protesto, na manhã desta terça-feira (5), em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, em resposta a um projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Pr. Júnior Tércio (PP), que busca responsabilizar motoristas por práticas de "surf nos ônibus".

O ato começou por volta das 6h30, na PE-15, próximo ao terminal de mesmo nome. O protesto terminou por volta das 9h.

Eles estacionaram os veículos e interditaram o acesso ao terminal de coletivos.

Em conversa com o JC, Aldo Lima, presidente do Sindicato dos Rodoviários, afirmou que o ato não foi organizado pela associação, mas sim por um grupo que ele intitula de 'oposição'.

Lei contra 'surf' nos ônibus

Rodoviários também realizaram um protesto, no fim da manhã desta segunda-feira (4). A categoria estacionou ônibus e interditou as ruas do Centro do Recife.

Durante o protesto, que terminou por volta das 13h, foram fechados a Ponte Duarte Coelho e os acessos às ruas do Sol e da Aurora, além da avenida Guararapes.

Segundo o sindicato da categoria, a manifestação é contra um projeto que "pune os rodoviários" que não consigam parar a prática do surf no coletivo que tiverem conduzindo, já sobrecarregados com a dupla função.

Confira a nota do sindicato

Neste dia 04/11/2024 o Sindicato dos Rodoviários volta às ruas.

Dessa vez, expressamos nossa revolta pela forma como o PL 1366/23 foi aprovado na ALEPE, um projeto que visa proibir a prática do surfe rodoviário, mas que culpabiliza o motorista caso ele não consiga coibir tal prática no ônibus que tiver conduzindo.

Em nenhum momento o Sindicato foi procurado para debater o tema e de repente, de forma sorrateira o projeto foi aprovado.