Serviço de bilhetagem eletrônica no Cabo de Santo Agostinho será mantido, após recomendação do MPPE

MPPE recomendou à Urbana-PE a prorrogação do serviço de bilhetagem eletrônica prestado no Cabo de Santo Agostinho por mais 120 dias

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE), recomendou à Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho e ao Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE), que assegurem a continuidade da bilhetagem eletrônica no município.

A recomendação foi feita após denúncia anônima de que o serviço oferecido pela Urbana-PE estaria em vigor apenas até o dia 2 de dezembro. No início do mês de outubro deste ano, o sindicato notificou a prefeitura sobre o desinteresse na prorrogação do atual contrato.

Já na manhã desta terça-feira, dia 03 de dezembro, dirigentes da Urbana-PE, da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho e da equipe de transição do governo municipal se comprometeram a cumprir os termos da recomendação.

“Diversos usuários compram bilhetes eletrônicos com perspectivas de uso a médio e longo prazo, havendo por conseguinte risco de grave prejuízo para os consumidores, em caso de suspensão dos serviços de bilhetagem eletrônica”, destacou a Promotora de Justiça Alice de Oliveira Morais, autora da recomendação.

À prefeitura, o MPPE recomendou a abertura de processo licitatório para contratar os serviços de bilhetagem eletrônica com urgência e que a descontinuidade dos serviços no âmbito do transporte municipal de passageiros seja evitada.

O MPPE recomendou à Urbana-PE, ainda, a prorrogação do serviço de bilhetagem eletrônica prestado no município do Cabo de Santo Agostinho por mais 120 dias.