Importante avenida do Recife será interditada para evento; veja como fica o trânsito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A pista local da Avenida Guararapes, que liga os bairros da Boa Vista ao de Santo Antônio, será interditada, nesta sexta-feira (6), a partir das 14h, para viabilizar a montagem dos equipamentos do evento Viva o Centro, que acontecerá no sábado (7), das 9h às 15h.

A interdição total do tráfego na via permanecerá até a desmontagem e liberação pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU).

Em virtude da interdição, ocorrerá alterações de paradas, exclusivamente no sentido subúrbio/cidade. Confira as mudanças nas paradas:

A linha 516 – CASA AMARELA / TORRE / CDE. BOA VISTA deixará de atender à parada seletiva nº 180329, na pista secundária (local) da Av. Guararapes e passará a atender à parada seletiva nº 180327, que fica ao lado, sendo que no canteiro central da pista principal, em frente à Rua da Palma.

deixará de atender à parada seletiva nº 180329, na pista secundária (local) da Av. Guararapes e passará a atender à parada seletiva nº 180327, que fica ao lado, sendo que no canteiro central da pista principal, em frente à Rua da Palma. As linhas 313 – SAN MARTIN (A. DE CARVALHO) e 315 – BONGI deixarão de atender à parada seletiva nº 180330, na pista secundária (local) da Av. Guararapes e passarão a atender à parada seletiva nº 180328, que fica ao lado, sendo que no canteiro central da pista principal, em frente ao nº 233 (Monte Carlo).

Viva o Centro

A última edição do ano do evento gratuito "Viva o Centro", promovido pela Prefeitura do Recife, acontece neste sábado (7), das 9h às 15h, na Avenida Guararapes e Rua Nova, no bairro de Santo Antônio.

Com temática natalina, a iniciativa oferece atrações culturais, esportivas, infantis, serviços de saúde e cidadania, além de fortalecer o comércio popular local.