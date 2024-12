Governo prorroga prazo da obra na pista do aeroporto de Noronha, mas secretaria garante liberação de turbojatos até janeiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco prorrogou em 221 dias o prazo de conclusão das obras de pavimentação do aeroporto Carlos Wilson, em Fernando de Noronha, estendendo o contrato para julho de 2025. A pasta garantiu, porém, que a liberação da pista para aviões turbojatos está mantida para até janeiro de 2025.

A alteração no prazo das obras foi registrada em um aditivo publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (10). O texto amplia a vigência do contrato com o consórcio responsável pelas obras em 221 dias, e o prazo de conclusão das obras em 220 dias.

Com as mudanças, o contrato com as empresas se estende até 20 de julho de 2025, e o prazo de execução das obras fica até 1º de abril de 2025. O texto foi assinado pelo titular da pasta de Mobilidade e Infraestrutura, o secretário Diogo Bezerra.

As obras tiveram início no dia 24 de setembro deste ano, com estimativa de liberar a pista central em 60 dias. O custo total da reforma é de R$ 60 milhões.



Em nota enviada ao JC, a Semobi informou que a ampliação foi requisitada pelas empresas responsáveis pela obra e "serve para meros trâmites administrativos". A pasta garantiu que o aditivo não aumentará o prazo de entrega nem o custo da obra.

Leia Também Veja como vai ficar o novo aeroporto de Fernando de Noronha

Segundo a secretaria, dois terços da reforma da faixa central do aeroporto já foram concluídos. Esse resultado é essencial para regularizar a pista e solicitar à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a liberação do trânsito de aviões turbojatos.

A assessoria afirmou que a previsão de abertura da pista para essas aeronaves está mantida para até janeiro de 2025, ou antes.

"A Semobi vem fazendo todos os esforços para a conclusão dessa primeira etapa ainda no fim de 2024, para que a agência reguladora federal possa fazer sua vistoria e liberar os aviões turbojatos para pousos na pista do aeroporto", afirmou a pasta.

A segunda etapa da obra é referente às margens da pista de pousos e decolagens, e a terceira fase concluirá pistas de taxiamento e pátio das aeronaves. Essas obras, segundo a secretaria, têm previsão para o final de março.

Os serviços estão sendo executados diariamente das 17h às 9h, para não interferir nas operações aeroviárias no terminal.

Atualmente, o aeroporto de Fernando de Noronha opera voos domésticos e tem capacidade para receber aeronaves de médio porte. Aviões turbojatos estão proibidos de pousar no arquipélago desde outubro de 2022 por conta das condições precárias da pista.

"A obra é uma prioridade do Governo do Pernambuco e atende uma necessidade para a população de ilhéus e turistas", completou a secretaria.