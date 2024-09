Governo anuncia conclusão do projeto do novo aeroporto de Fernando de Noronha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra anunciou, nesta segunda-feira (26), a conclusão do projeto do novo terminal de passageiros de Fernando de Noronha. Durante reunião no Palácio do Campo das Princesas, representantes da DIX Aeroportos, concessionária que administra o espaço, e da Moreira Lima Consultoria, responsável pela elaboração do projeto, apresentaram à gestora detalhes do planejamento da obra, que promete entregar a ilhéus e turistas um equipamento moderno, com mais conforto e comodidade, mas sem deixar de lado a sustentabilidade.

“Depois de décadas de espera, eu recebi o projeto do Aeroporto de Fernando de Noronha. Agora resta apenas a aprovação desse documento pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura e muito em breve vamos inaugurar o novo terminal”, disse Raquel Lyra.

Raquel Lyra anuncia conclusão do projeto do novo Aeroporto de Fernando de Noronha - Miva Filho/Secom

A governadora afirmou, ainda, que o Governo do Estado tem planejado e executado várias outras ações voltadas ao arquipélago. “Já já vamos começar as obras da pista do aeroporto, implementar a usina fotovoltaica em parceria com a Neoenergia, requalificar as vias da ilha ao lado do Ministério dos Transportes e cuidar do saneamento com a Compesa (Companhia Pernambucana de Saneamento). Este é um novo tempo que começa e nós vamos fazer com que esta joia de Pernambuco seja de fato desenvolvida e sustentável”, destacou.

Manoel Ferreira, diretor do Grupo Agemar (empresa da qual a DIX faz parte), falou sobre a importância da conclusão desta fase do planejamento da obra. “É com muita satisfação que nós entregamos o projeto do terminal de passageiros, pois com ele vamos conseguir oferecer à população de Fernando de Noronha um equipamento contemporâneo, condizente com a realidade da ilha, para que possamos atender nossos passageiros da melhor forma”, observou Ferreira, ao lado de Fred Moreira Lima, representante da Moreira Lima Consultoria.

“A ampliação e requalificação do novo terminal de passageiros do Aeroporto de Fernando de Noronha, que será três vezes maior do que o tamanho atual, irá oferecer maior conforto e comodidade aos usuários que visitam ou moram na ilha. Isso vai trazer muitos benefícios para o turismo no arquipélago e aquecer a economia local”, disse o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Diogo Bezerra.