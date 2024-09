Veja como vai ficar o novo aeroporto de Fernando de Noronha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Na última segunda-feira (26/8), a governadora de Pernambuco Raquel Lyra anunciou a conclusão do projeto do novo terminal de passageiros de Fernando de Noronha. Com área três vezes maior, o novo terminal vai oferecer comodidades como amplas áreas de embarque e desembarque, maior número de boxes de check-in, saguão para movimentação de receptivo, bar e restaurante, além de uma sala vip e maior número de pontos comerciais.

As obras terão investimento de R$ 57 milhões. “O terminal terá sua área ampliada de 1000m² para 3300m² com capacidade para movimentar 400 mil passageiros por ano de forma sustentável atendendo de imediato e de forma confortável aos usuários durante os 25 anos de concessão”, afirmou Manoel Ferreira, diretor da Dix Aeroportos, empresa concessionária que administra o aeroporto de Fernando de Noronha.

Novo aeroporto de Fernando de Noronha deve oferecer maior número de boxes de check-in, bar, restaurante e outras comodidades - Divulgação

O diretor destacou ainda que a empresa está concluindo a ampliação temporária das instalações do terminal existente atualmente em Noronha. "Estamos acrescentando mais 300 metros quadrados a fim de oferecer maior comodidade aos passageiros”, disse.



Segundo ele, a empresa está trabalhando para finalizar o processo de obtenção das licenças ambientais e a previsão para conclusão é outubro de 2026.

A proposta é que o espaço se integre à paisagem da ilha de forma sustentável. Para isso, serão utilizados materiais leves e de fácil instalação para minimizar a geração de resíduos durante todas as fases de construção e operação, além da aplicação de sistema de reuso de água e estrutura de abastecimento por meio de energia solar.

Após a conclusão das obras de reestruturação do sistema de pistas que estão sendo realizadas pelo Governo de Pernambuco, o aeroporto estará apto a receber aeronaves a jato de grande porte em voos diretos de qualquer localidade do Brasil.

Responsável por administrar, em consórcio, mais de 11 aeroportos no Estado de São Paulo, a Dix Aeroportos, que pertence ao grupo Agemar, ganhou a licitação realizada pelo Governo do Estado para administrar o aeroporto de Fernando de Noronha por 25 anos.