Mudança no trânsito no centro do Recife causa transtorno aos motoristas

Com informações da Rádio Jornal

O trânsito nos arredores da Praça da República, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife, está passando por mudanças por conta da instalação das estruturas para a cantata de Natal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

O evento natalino acontece nesta terça-feira (17), às 18h, mas a interdição temporária da via deve seguir até a quarta-feira (18).

Entretanto, as mudanças pegaram os motoristas de surpresa: o órgão responsável não anunciou que haveria modificações no trânsito antecipadamente, o que gerou transtorno e confusões nos motoristas.

O trecho afeta os motoristas que precisam passar próximo à Avenida Martins de Barros, que fica ao lado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em frente à Praça da República e também próximo ao Palácio do Campo das Princesas. Para quem vem do Recife Antigo sentido para pegar a Rua da Aurora acaba sendo surpreendido pelo palco da Cantata, que foi montado bem ao lado do Tribunal de Justiça.

Dessa forma, os motoristas precisam mudar o trajeto: pegar a Rua do Imperador, seguir adiante e dar uma volta para sair na Rua da Aurora. Ou quem vem da Rua do Sol, sentido Recife Antigo, tem que pegar a Avenida Dantas Barreto e dar uma grande volta para poder seguir o trajeto habitual.

Nota da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU)

O órgão informou que o Governo do Estado autorizou a liberação do tráfego em frente ao Palácio do Campo das Princesas, durante o período das 16h às 20h desta segunda-feira (16).

Agentes e orientadores da CTTU devem estar presentes no local para orientar motoristas e pedestres.

Cantata de Natal

O evento promovido pelo TJPE será realizado na noite do dia 17 de dezembro em frente ao Palácio da Justiça, na Praça da República, s/n, no bairro de Santo Antônio, no Recife.

O evento é gratuito e destinado para os usuários, colaboradores e familiares do órgão.

Na ocasião, haverá apresentações do músico Petrúcio Amorim, da Orquestra Criança Cidadã e do Coral TJPE.

Também serão realizadas apresentações de ballet, da pianista Rachel Casado, da banda Arthur Philipe & Quintessence.

Além destas atrações, haverá um momento de benção com o Padre Arlindo de Tamandaré e um show de iluminação.

Durante a cantata, ficará disponível uma caixa coletora para o recebimento de brinquedos novos para a Campanha Natal Solidário, os quais serão destinados para as crianças da Associação Padre Enzo, presidida pelo Padre Arlindo, em Tamandaré.