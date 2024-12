Transporte público em crise: agressões a motoristas de ônibus cada vez mais frequentes no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os motoristas de ônibus da Região Metropolitana do Recife seguem sendo agredidos nos coletivos, fortalecendo a insegurança do sistema, que afasta o passageiro e tem tomado conta do dia a dia no transporte público coletivo. Os condutores têm pago a conta das invasões que se tornaram comum no Grande Recife.

Os passageiros sofrem também, mas são os motoristas as grandes vítimas da insegurança no transporte público. Só quem utiliza todos os dias sabe. A mais recente agressão foi à faca, motivada pela tentativa do motorista de colocar ordem no sistema, impedindo que um homem pulasse a catraca na linha 881 - TI Xambá/Rio Doce (Avenida Getúlio Vargas).

O homem já teria entrado alterado no coletivo. O condutor pediu que desembarcasse e foi agredido fisicamente, sendo esfaqueado em seguida. Passageiros terminaram envolvidos na luta corporal. As imagens evidenciam a vulnerabilidade com que os profissionais estão trabalhando.

O motorista foi socorrido e passa bem. O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco como uma tentativa de homicídio e diz estar em busca do autor, que está foragido.

É o segundo caso de agressão provocada por reações dos motoristas ao tentar manter a ordem no sistema de transporte coletivo - algo que é papel do Estado. Na quinta-feira (19/12), um motorista da Borborema precisou perseguir um homem que também teria tentado invadir o coletivo, junto com outros dois. O caso aconteceu na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

SEM COBRADORES, INSEGURANÇA FICOU MAIOR

Imagem da porta de um ônibus depredada. Agressões a motoristas e invasões dos ônibus são reflexo da crise do transporte público - CIRIO GOMES/ JC IMAGEM

A retirada dos cobradores dos ônibus, que começou ainda em 2015, mas avançou para todos os ônibus do Grande Recife na pandemia, deixou o motorista mais exposto. Qualquer motorista ou passageiro sabe disso.

Assim como todos sabem que o cobrador não volta mais, até porque não faz mais sentido com o pagamento das tarifas com o cartão de transporte - segundo o setor operacional, apenas 5% das passagens ainda são pagas em dinheiro.

Mas os rodoviários e até mesmo alguns técnicos vinham defendendo a figura de um auxiliar em determinadas linhas. A proposta estava, inclusive, sendo avaliada pelo Estado, mas até agora não avançou.

CONFIRA O MOMENTO DA AGRESSÃO AO MOTORISTA