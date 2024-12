Protesto de motoristas bloqueia BR-101 após apreensões de veículos próximo ao palco do Réveillon do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com informações do repórter Rodrigo de Luna, da TV Jornal

Motoristas e motociclistas que tiveram veículos apreendidos nas proximidades do palco da festa de Réveillon no Recife, nos bairros do Pina e Boa Viagem, realizam um protesto na manhã desta segunda-feira (30), em frente ao depósito credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) e a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) .

O grupo bloqueou um trecho da BR-101, nas imediações do bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, incendiando pneus e interrompendo o tráfego. Os proprietários relatam dificuldades para recuperar os veículos apreendidos.

Segundo os manifestantes, os funcionários do Detran-PE e da CTTU não estariam trabalhando nesta segunda-feira, mesmo se tratando de um dia útil. A previsão é que as atividades sejam retomadas apenas na próxima quinta-feira (2).

Outra queixa apresentada pelos motoristas e motociclistas é o custo adicional gerado pela demora na liberação dos veículos. De acordo com eles, é cobrada uma diária de aproximadamente R$ 30 por carro apreendido, o que intensifica a insatisfação.

Resposta

A TV Jornal está acompanhando o caso e, segundo o Detran-PE informou, a presença de um funcionário do departamento não é necessária, pois todo o processo de geração de boletos, quando necessário, e de liberação dos veículos pode ser realizado através do sistema digital, acessível pela empresa terceirizada responsável pelo depósito.

O órgão também destacou que os proprietários devem comparecer ao galpão até as 17h desta segunda-feira (30), horário em que o sistema estará disponível. Já na terça-feira (31), o sistema não funcionará.