Grave colisão na PE-060, em Ipojuca, deixa duas pessoas mortas nesta terça-feira (31)

PE-060, com fluxo intenso devido às obras de restauração, registra colisão envolvendo carro e ônibus em Ipojuca; trabalhos seguem no local

Na manhã desta terça-feira (31), uma grave colisão foi registrada na PE-060, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. De acordo com testemunhas, um carro invadiu a faixa contrária e colidiu de frente com um ônibus que, embora utilizado para transporte de passageiros, estava sendo ocupado apenas pelo motorista no momento do impacto.

No veículo de passeio, estavam quatro trabalhadores que tinham saído de uma fábrica em Igarassu e seguiam para Sirinhaém. O motorista, identificado como Manoel Henrique da Silva Sales, de 28 anos, e um passageiro que estava no banco traseiro, identificado apenas como Márcio, não resistiram aos ferimentos e faleceram no local. A suspeita é que o condutor pode ter cochilado ao volante, o que teria provocado o sinistro de trânsito.

Os outros dois ocupantes do carro, pai e filho, ficaram feridos. Um deles, que ocupava o banco do carona, será submetido a cirurgia, enquanto o outro, que estava no banco traseiro, apresenta quadro de saúde estável. O impacto foi tão forte que o ônibus ficou atravessado na pista, e marcas de frenagem foram observadas no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou os primeiros atendimentos às vítimas no local. Posteriormente, o Instituto de Medicina Legal (IML) solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros para a retirada das vítimas em óbito, que ficaram presas às ferragens.

Durante a cobertura realizada pela TV Jornal, outro sinistro de trânsito foi registrado próximo ao local. Um motociclista, que confessou estar sob efeito de álcool, perdeu o controle da moto, sendo detido pela Guarda Municipal.

Obras de restauração na PE-060

A PE-060 está passando por obras de restauração, segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE). As intervenções, iniciadas em novembro deste ano, incluem reparos no asfalto e melhorias na sinalização.

A obra pretende oferecer mais segurança aos motoristas e deve contemplar trechos estratégicos da rodovia, frequentemente utilizados por moradores e turistas que se deslocam para o Litoral Sul. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em 2025, segundo o cronograma divulgado.