CTTU monta esquemas de mobilidade para eventos pré-carnavalescos e esportivos na Zona Sul

Sábado (1º) é dia de desfile de blocos pelas ruas de Boa Viagem. Já no domingo (2) acontece uma corrida pelas vias do bairro da Zona Sul

A população que circula pela Zona Sul deve ficar atenta às mudanças no trânsito para eventos pré-carnavalescos e corrida de rua que acontecem neste final de semana. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou esquemas especiais de mobilidade para o desfile do Bloco Fika Trankili, no sábado (1º), a partir das 13h, e do Amigos da Onça, às 14h. Já na manhã do domingo (2), às 5h30, ocorre a Corrida Novo.

PRÉVIAS CARNAVALESCAS

Para o Fika Trankili, em Boa Viagem, o percurso parte da Rua Eduardo Wanderley Filho, na altura do número 87, e segue pela Rua Francisco da Cunha, Rua Doutor Pedro de Mello Cahú, Rua José Brandão, Rua Ministro Nelson Hungria, Rua Antônio Falcão e Avenida Sul. De acordo com a organização do evento, o encerramento está previsto para 19h do sábado.

Ainda no sábado, às 14h, também em Boa Viagem, é o Bloco Amigos da Onça que desfila. A agremiação parte da Rua Navegantes, próximo ao cruzamento com a Rua Henrique Capitulino, e segue em direção à Rua Padre Bernardino Pessoa, retornando pela Avenida Boa Viagem na altura do Quiosque 13, próximo à Rua Henrique Capitulino. O encerramento está previsto para 16h. Para os desfiles das duas agremiações, os bloqueios das vias serão itinerantes, sendo desfeitos à medida que os foliões passam.

CORRIDA NO DOMINGO

No domingo (2) é a vez da 1° edição da Corrida Novo. A prova também ocorre em Boa Viagem e contará com percursos de 5 km, 10 km e 15 km. O trajeto tem início no Parque Dona Lindu e seguirá por toda Avenida Boa Viagem. Os corredores que escolheram o percurso menor devem fazer o retorno para o ponto de largada quando alcançarem a Rua Tomé Gibson.

Já o trajeto de 10 km, deve seguir até a altura do Quiosque 25, próximo à Rua Padre Carapuceiro, retornando ao parque pelo mesmo caminho. O percurso mais longo, de 15 km, vai até o fim da rotatória de Brasília Teimosa e de lá, os atletas devem voltar por toda Avenida Boa Viagem até o Parque Dona Lindu. Haverá desvios de trânsito na Avenida Boa Viagem para a Rua Armindo Moura, partindo da Praça de Boa Viagem.

Durante a corrida, os locais seguirão com obstrução parcial, permitindo a passagem de veículos, dividindo as vias com os atletas. A interdição deve durar até às 9h, horário previsto para finalização da corrida.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o órgão através do teleatendimento gratuito, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.