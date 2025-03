Protesto bloqueia BR-101 Norte em Igarassu; Moradores pedem semáforo e faixa de pedestres no local

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um protesto bloqueia a BR-101 Norte, na altura do município de Igarassu, nesta sexta-feira (07), impedindo a passagem de veículos. Moradores da região reivindicam a instalação de um semáforo com faixa de pedestres, alegando que a travessia no trecho tem sido palco de frequentes atropelamentos.

De acordo com informações da TV Jornal, há fiscalização eletrônica e uma passarela nas proximidades do km 41, onde o protesto acontece. No entanto, no último sábado, um homem foi atropelado por um motociclista ao tentar atravessar a pista. Além disso, outras duas mulheres também foram vítimas de atropelamento no local, aumentando a preocupação da população.

Os manifestantes alegam que a passarela existente está inutilizável, com fios soltos e acúmulo de água, tornando a travessia arriscada. Além disso, há denúncias de assaltos frequentes na estrutura, o que leva muitos pedestres a evitá-la e optar por atravessar diretamente a rodovia, aumentando o risco de acidentes.

PRF se encontra no local

Por volta do meio-dia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou ao local para tentar negociar a liberação da pista. Em entrevista ao vivo à TV Jornal, a PRF informou que entrou em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para buscar uma solução para a situação, mas ainda aguarda uma resposta.

O protesto causa congestionamento na rodovia e segue sem previsão de encerramento.