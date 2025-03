Ciclomobilidade: Trump planeja cortar verbas para projetos de ciclovias no Estados Unidos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Depois de suspender o envio de US$ 4 bilhões para financiar o fundo sobre mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), o governo do presidente Donald Trump decidiu cortar investimentos e subsídios públicos para a infraestrutura verde dos Estados Unidos, principalmente a implantação de ciclovias e ciclofaixas.

Segundo informações do StreetsBlog USA, o secretário do Departamento de Transportes dos EUA (DOT), Sean Duffy, teria determinado a autoridades que interrompessem o repasse de subsídios autorizados ainda na gestão do ex-presidente Joe Biden para construção de ciclovias e outras infraestruturas verdes.

Os projetos terão que ser analisados individualmente para que seja decidido, sob a ótica da nova política de governo do presidente Trump, se serão suspensos ou não. O memorando encaminhado cita cinco ordens executivas emitidas pelo governo Trump que visam as metas de diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade do governo Biden, bem como os esforços do presidente anterior para reduzir a pegada de carbono do sistema de transporte do País, que Trump e Duffy caracterizaram como o chamado "New Deal Verde".

Segundo o memorando, a que o StreetsBlog USA teria tido acesso, o foco da revisão seria identificar o escopo do projeto e as atividades que estão alocando financiamento para promover o clima, a equidade e outras prioridades contrárias às ordens executivas do governo.

Para começar, os chefes do DOT estariam sendo solicitados a realizar uma revisão projeto por projeto para identificar propostas que incluam referências não apenas à DEIA (Diversidade, Equidade, Inclusão e Acessibilidade), mas também a subsídios para projetos de infraestrutura para bicicletas.

Após a revisão, os projetos que envolverem uma análise de equidade, infraestrutura verde, infraestrutura para bicicletas e infraestrutura de veículos elétricos e/ou carregamento, poderão ter os subsídios e investimentos suspensos.

Essa revisão também sinalizaria projetos cujo propósito é melhorar a condição para comunidades de justiça ambiental ou reduzir ativamente as emissões de gases de efeito estufa.

REAÇÃO DOS CICLISTAS

A Liga dos Ciclistas Americanos reagiu fortemente à possibilidade de interrupção dos projetos de segurança para a ciclomobilidade, alegando que a decisão só prejudicaria as comunidades. E apresentou os valores previstos em alguns Estados americanos.

"Sejam ciclovias para os passageiros ou tornar as rotas das crianças para a escola mais seguras, esses fundos federais são investimentos de senso comum em segurança para todos na comunidade", disse o grupo em uma declaração.

"Essas bolsas não são ideológicas, elas são baseadas nas prioridades locais para ruas mais seguras. No Arkansas, isso acabará com quase US$ 176 milhões em investimentos econômicos em segurança nas estradas. No Mississippi, há US$ 115 milhões no saldo”, seguiu alertando.

“As pessoas nessas comunidades querem esses projetos, e os estados solicitaram essas bolsas para melhor atender seus cidadãos. A administração deve permitir que esses estados e comunidades façam o trabalho para tornar suas estradas e ruas mais seguras e melhores para todos", finalizou.