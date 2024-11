Novo Bike PE: ampliação em 160% do número de estações, bicicletas elétricas e infantis no novo sistema de bikes compartilhadas do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A versão recifense do Bike PE, sistema de compartilhamento de bicicletas públicas que desde 2011 é patrocinado pelo banco Itaú e tem gestão estadual, deverá ser positiva para os futuros usuários. A expectativa é que o novo sistema - que ainda será licitado pela gestão municipal - represente um aumento de 160% no número de estações na cidade e uma significativa ampliação de bicicletas disponíveis.

Pelo menos é o que estabeleceu a Prefeitura do Recife na proposta do futuro sistema. A gestão prevê que o número de estações passe das 79 atuais para 205 estações, e que a frota de bicicletas convencionais suba de 700 para 1,6 mil bicicletas convencionais. Além disso, a gestão também quer inovações, o que não acontece há muito tempo no sistema Bike PE. A proposta exige a inclusão de 400 bicicletas elétricas e 50 infantis.

A oferta de bikes elétricas, inclusive, já acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo, por exemplo, mas nunca chegou ao Recife. O valor do contrato está estimado em R$ 346 milhões no período de 20 anos.

CONSULTA PÚBLICA PARA MELHORAR A PROPOSTA DO FUTURO SISTEMA

Contrato com futura concessionária deve gerar investimentos superiores a R$ 345,9 milhões pelos próximos 20 anos

Nesta terça-feira (12/11), a gestão municipal iniciou uma consulta pública sobre o projeto de concessão do sistema de compartilhamento de bicicletas. O objetivo é coletar sugestões e contribuições da população para definir o melhor modelo de concessão para o fornecimento, implantação, gestão, operação e manutenção do sistema. A participação é aberta a qualquer cidadão, que pode enviar suas sugestões até o dia 13 de dezembro, através do site https://parcerias.recife.pe.gov.br/projetos/concessao-bicicletas-compartilhadas/.

No dia 10 de dezembro, das 10h às 12h, a prefeitura realizará uma audiência pública online, via Google Meet, para esclarecer dúvidas e garantir maior transparência durante o processo.

PROPOSTA PREVÊ BICICLETAS ELÉTRICAS, EXPANSÃO DA REDE E CONTRATO DE 20 ANOS

A proposta do novo sistema de compartilhamento de bicicletas públicas do Recife teria, pelo menos na intenção, muitas melhorias e avanços em relação ao que é oferecido atualmente no Bike PE. A PCR deixou isso claro na defesa do novo sistema.

“A crescente preocupação com a sustentabilidade e a necessidade de soluções de mobilidade eficientes têm impulsionado a adoção de sistemas de bicicletas compartilhadas em diversas cidades ao redor do mundo. Para a cidade do Recife, a melhoria da mobilidade urbana é um desafio constante, assim como para diversas outras metrópoles brasileiras”, alega a gestão municipal na proposta.

Confira a proposta na íntegra:

“Desde 2013, o Recife tem expandido sua rede de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. Atualmente, a infraestrutura cicloviária conta com 193 km de extensão, interligando as Zonas Sul, Oeste, Norte e o Centro da cidade. Ainda assim, é indispensável que a cidade ofereça um sistema de transporte mais atrativo e acessível à população, funcionando como uma alternativa sustentável que incentive deslocamentos mais rápidos e saudáveis, especialmente em áreas de tráfego intenso. Além disso, o sistema pode também servir como uma plataforma para uso recreativo e de lazer”, argumenta.

O cronograma previsto na proposta começaria com a consulta pública entre novembro e dezembro deste ano, depois haveria ajustes no escopo do projeto em janeiro de 2025, análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) entre janeiro e abril de 2025, com lançamento do edital de licitação em maio e assinatura do contrato em agosto de 2025.

Outras exigências feitas são que a futura concessionária assuma a implantação, operacionalização e manutenção de faixa móvel nos sábados, domingos e feriados nas ruas da cidade, que hoje é bancado pela gestão municipal.

Que seja adotada tecnologia de monitoramento do serviço, com contagem volumétrica e painel de mensagens para os ciclistas. Além da oferta de viagens gratuitas, com o objetivo de “ampliar o acesso ao sistema de bicicletas compartilhadas para cidadãos em situação de vulnerabilidade social, promovendo inclusão e equidade no uso de serviços públicos de mobilidade”. A adesão seria via CADÚNICO para acesso gratuito ao serviço.

Prefeitura do Recife planeja ampliar em 160% o número de estações de bicicletas compartilhadas - BOBBY FABISAK/JC IMAGEM

Confira em números as exigências feitas:

1.600 bicicletas convencionais

400 bicicletas elétricas

50 bicicletas infantis

205 estações de bicicleta

2.050 unidades de sistema de posicionamento

1 site e 1 aplicativo do sistema

Em relação às características dos novos equipamentos, o projeto estabelece itens técnicos voltados à segurança e ao conforto dos usuários, como quadros ergonômicos, assentos anatômicos e ajustáveis, sinalização noturna, espelhos retrovisores e, no caso das bicicletas elétricas, motores auxiliares de até 1000W. Essas bicicletas funcionarão apenas com pedal assistido, sem acelerador, e terão uma velocidade máxima de 32 km/h, conforme os requisitos estabelecidos no edital.

O sistema também contará com site e aplicativo próprios para retirada e entrega dos equipamentos, como já acontece no Bike PE, por exemplo. A monetização da concessão será feita mediante exploração publicitária e patrocínio, além de comercialização dos bilhetes de viagem.