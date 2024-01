BNDES quer retomar projetos de construção de navios

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

DEVAGAR COM O ANDOR

Tanto a Polícia Federal como a viúva de vereadora Marielle Franco, Mônica Benício, recorreram à imprensa para pedir “calma” enquanto aguardam a apuração da investigação da morte da vereadora do Psol e de seu motorista, Anderson Gomes, em março de 2018.

A viúva, por meio do “Comitê Justiça por Marielle e Anderson” teme pelo “vazamento de informações que possam comprometer a condução das investigações e os ritos processuais adequados”.

Já a Polícia Federal informou “que está conduzindo há cerca de onze meses as investigações referentes aos homicídios da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes”, e que “até o momento, ocorreu uma única delação na apuração do caso, devidamente homologada pelo Poder Judiciário”.

Ronnie Lessa, matador confesso de Marielle Franco e Anderson Gomes, estaria em processo de realizar delação premiada e apontar o nome do mandante dos crimes. “Suposta autoria só enfraquece as investigações”, disse uma fonte da PF.

AD INFINITUM

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes prorrogou por mais 90 dias, o inquérito, sob sua batuta, das “milícias digitais”, que se estende desde 2021.

Não é por nada não, mas com todo esse tempo em atividade, será que sua excelência não dispõe de todas as necessárias informações para bater o carimbo: “arquive-se”?

HOMEM AO MAR

O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, anunciou que pretende reduzir a taxa de juros “para projetos navais” que tenham como preocupação “a redução na emissão dos gases de efeito estufa”.

Segundo Mercadante, a “expectativa é de [destinar] R$ 2 bi para construção naval por meio do Fundo da Marinha Mercante (FMM), gerido pelo BNDES. Estamos convocando a Marinha, os pesquisadores e os institutos para desenvolver navios com tecnologia de energia renovável, que é o futuro da navegação”, afirmou o presidente do banco.

TITANIC

Há oito anos, anunciava-se que as expectativas eram boas, mas houve pedidos de recuperação de empresas, o setor deixou um rombo estimado de 18 bilhões e a conta foi espetada na estatal Petrobras, em bancos e fundos de investimentos e no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) - portanto, dinheiro do trabalhador, além de diferentes fundos de pensão, que da mesma forma contam com recursos dos trabalhadores. Em outras palavras, o Brasil não precisa “fazer” navios.

CADÊ AS ANTENAS, PREFEITO?

Não chega a 8% o número de cidades brasileiras que têm leis de antenas adequadas à tecnologia 5G. Capitais como o Recife (PE) Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE) e Natal (RN) ainda não dispõem de Lei Geral de Antenas (LGA).

Dados da Conexis Brasil Digital indicam que em Pernambuco, entre as cidades com mais de 500 mil habitantes, Jaboatão dos Guararapes tem lei aderente à LGA, portanto favorável ao 5G. Entre as cidades com mais de 200 mil habitantes, Caruaru tem a lei aderente e encontra-se pronta para o 5G.

“As operadoras já instalaram o 5G em todas as capitais, atendendo além das metas fixadas no edital para 2023, mas para que o 5G atinja todo o seu potencial e realmente transforme a economia digital, a tecnologia exigirá mais antenas do que temos hoje”, ressalta o presidente-executivo da Conexis, Marcos Ferrari.

PENSE NISSO!

Até que enfim o Palácio do Planalto implantou uma sala de apoio à amamentação para trabalhadoras que estão amamentando.

De autoria da deputada Renata Abreu (Podemos-SP), a lei determina que “órgãos e as entidades públicas federais que contenham servidoras ou empregadas deverão instalar salas de apoio à amamentação para fazer a ordenha e armazenagem de leite materno, durante o horário de expediente”.

Nesta quarta-feira (24), o presidente Lula da Silva (PT) fez um comentário no “X”, dizendo que o espaço “é importante para acolhimento das mães que aqui trabalham.”

Agora é esperar que a iniciativa ganhe adesão de outros órgãos públicos.

Pense nisso!